ΓΕΕΘΑ: Υπογραφή προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας

Το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Μολδαβίας» για το 2025, υπεγράφη, την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) από τον διευθυντή Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγο Ιωάννη Κορρέ και τον υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Μολδαβίας ταξίαρχο Sergiu Cirimpei.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το πρόγραμμα για το 2025, το οποίο αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος για το 2024, περιλαμβάνει:

- Δράσεις που αφορούν στην παροχή εκπαιδεύσεων επιμόρφωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Μολδαβίας.

- Πραγματοποίηση συνεργασιών για την ανταλλαγή μεθόδων εφαρμογής επιχειρησιακών διδαγμάτων.

Το σύνολο των δράσεων του προγράμματος για το 2025, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και στην ενίσχυση του επιπέδου διαλειτουργικότητάς τους, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

