«Η κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα ένα ακόμη νομοσχέδιο βγαλμένο απ' τα συρτάρια της μεγαλοεργοδοσίας, που επιμηκύνει και ελαστικοποιεί ακόμη περισσότερο τον εργάσιμο χρόνο, πατώντας πάνω στους αντίστοιχους προηγούμενους νόμους Γεωργιάδη και Χατζηδάκη» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Περισσότερο προκλητικό ακόμη κι απ' το ίδιο γεγονός ότι τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται λόγος για 13 ώρες δουλειάς, είναι η δικαιολογία της υπουργού Εργασίας ότι αυτό γίνεται επειδή το ζητάνε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Αποδεικνύεται, επίσης, ότι και οι ελάχιστες αυξήσεις στους επί χρόνια καθηλωμένους μισθούς, για τους οποίους πανηγυρίζει η κυβέρνηση, όχι μόνο υπολείπονται της εκρηκτικής αύξησης των τιμών, αλλά τελικά δίνονται και με το βαρύ τίμημα της εξαντλητικής δουλειάς.

Μετά απ' όλα αυτά μόνο ως ανέκδοτο μοιάζουν οι ρυθμίσεις για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, όταν η υπερεργασία είναι βασικός παράγοντας των αυξημένων εργατικών ατυχημάτων» επισημαίνει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Οι εργαζόμενοι μπορούν, με την συμμετοχή, την οργάνωση και τον αγώνα τους να ακυρώσουν κι αυτό το αντεργατικό τερατούργημα, διεκδικώντας τη ζωή και τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στη σημερινή εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά θυσιάζονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους».

