Τα Τέμπη αφήνουν το αποτύπωμά τους στις δημοσκοπήσεις

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι δημοσκοπήσεις την εβδομάδα που πέρασαν δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως τα Τέμπη έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο πολιτικό σκηνικό. Η εντυπωσιακή άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν αμφισβητείται και καταδεικνύει πως ένα αντισυστημικό ρεύμα έχει πάρει κεφάλι αυτή την περίοδο με τον κόσμο να γυρνάει την πλάτη στα κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους φάση και ψάχνουν να βρουν λύση. Αν η πτώση συνεχιστεί θα βρεθούν σε αδιέξοδο.

Το κυβερνών κόμμα δεν πήρε την προώθηση που περίμενε από τον ανασχηματισμό, ωστόσο έχει καταφέρει μετά από έξι χρόνια στην εξουσία να διατηρεί μια διψήφια διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους του. Όσο πάντως τα νούμερα πέφτουν ο στόχος της αυτοδυναμίας για τις εκλογές του 2027 φαντάζει όλο και πιο δύσκολος. Άπαντες έχουν προεξοφλήσει πως, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, οι πρώτες εκλογές θα αποβούν άκαρπες με δεδομένο πως το 37% που απαιτείται για να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία από το πρώτο κόμμα δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Και αυτό, βεβαίως εξαρτάται από τα κόμματα που τελικά θα πάρουν το εισιτήριο για τη Βουλή. Με βάση το σενάριο κατανομής αναποφάσιστων της δημοσκόπησης της Pulse, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εννέα κόμματα περνούν το όριο του 3%.

Συμφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να έχει ως βασικό αντίπαλο του τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Σωκράτη Φάμελλο; Το διλημμα που φαίνεται να διαμορφώνεται κατά πολλούς βολεύει το Μαξίμου. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει ακόμα κυβερνητικό πρόγραμμα - η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεσμεύτηκε πως θα το φτιάξει - ενώ δεν υπάρχουν και τα στελέχη που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν την παρουσία του κινήματος. Η εκτίναξη των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις μεταξύ των δημοσκόπων. Τα στοιχεία της Pulse έδειξαν πως το κόμμα της πρώην προέδρου της Βουλής σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, που στην εκτίμηση ψήφου βρισκόταν στο 5%, έχει σχεδόν τριπλασιάσει τα ποσοστά του φτάνοντας το 14%. Εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας το δεύτερο κόμμα που καταγράφει άνοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse, είναι η Νίκη, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να «ξυπνά», με τη βίαιη ενέργεια στην Εθνική Πινακοθήκη, τα θρησκευτικά συναισθήματα ενός πιο συντηρητικού κοινού.

Το σκηνικό είναι ρευστό και είναι σαφές πως οι πολίτες που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις απαντούν γνωρίζοντας πως οι εκλογές απέχουν σχεδόν δυο χρόνια. Νιώθουν την ασφάλεια αλλαγής της θέσης που διατυπώνουν εξαιτίας της χρονικής απόστασης που υπάρχει έως τις κάλπες. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση παγιώνεται ένα κλίμα που είναι δύσκολο να αναστραφεί. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αλλάξει τα δεδομένα εστιάζοντας στην καθημερινότητα. Θα έχει ενδιαφέρον αν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, μπροστά στο αδιέξοδο που βρίσκονται, δοκιμάσουν να δουν τι αντίκτυπο έχει στο εκλογικό σώμα ένα αφήγημα συνεργασίας. Δεν φαίνεται να βρίσκονται ακόμα σε αυτό το σημείο με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Κατά πολλά στελέχη του χώρου χρειάζεται να δοθεί η εικόνα της κυβερνητικής προοπτικής που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.