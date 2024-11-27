Προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, που έχει πλέον το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο αποψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Στην τρίτη θέση έρχεται το ΚΚΕ ενώ «μάχη» για την τέταρτη θέση δίνουν ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση. Λίγες ημέρες μετά την ίδρυση του νέου κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, το «Κίνημα Δημοκρατίας» φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή.

Η δημοσκόπηση, την οποία παρουσίασε η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο, αναλύει τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την ΚΟ της ΝΔ αλλά και αφότου ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε 1.129 άτομα, στο διάστημα από 24 έως 26 Νοεμβρίου.

Για τη διαγραφή Σαμαρά

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις εξελίξεις στο κόμμα της ΝΔ και την απόφαση για διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά από την ΚΟ του κόμματος το 42% των ερωτηθέντων επί του συνόλου του δείγματος είδε θετικά την εξέλιξη αυτή σε αντίθεση με το 35% που την είδε αρνητικά.

Για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τον τελευταίο μήνα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνεχείς διασπάσεις στο κόμμα τον οδήγησαν στο να χάσει τον τίτλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Παράλληλα, βρέθηκε στο επίκεντρο το περασμένο Σαββατοκύριακο με την εκλογή νέου αρχηγού κόμματος που αναδείχθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στην ερώτηση πώς «βλέπουν» το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ δώδεκα χρόνια μετά από τις εκλογές του 2012, χάνει τον τίτλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το 50% απαντά ότι τους αφήνει αδιάφορους, το 25% δηλώνει ότι τους ικανοποιεί η εξέλιξη αυτή ενώ το 17% ότι τους στεναχωρεί.

Στην ερώτηση για το τι αποτελούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, το 49% πιστεύει ότι οι ευκαιρίες για το κόμμα έχουν τελειώσει, το 26% θεωρεί ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία για να επανακάμψει και το 11% απαντά ότι το κόμμα θα έχει και άλλες ευκαιρίες.

Σχετικά με την απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να ιδρύσει νέο κόμμα, το «Κίνημα Δημοκρατίας» το 38% συμφωνεί με την απόφαση αυτή να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος ενώ το 35% διαφωνεί.

Παράλληλα, το 75% των ερωτηθέντων απάντησε πως θεωρεί λίγο έως καθόλου πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη ενώ μόλις το 11% το θεωρεί πιθανό ή αρκετά πιθανό. Το 8% υποστηρίζει πως το βρίσκει λίγο πιθανό να το ψηφίσει ενώ το 7% μέτρια πιθανό.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί του συνόλου του δείγματος, η έρευνα της Pulse έδειξε ότι η ΝΔ διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό 24%. Στη δεύτερη θέση έρχεται το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με ποσοστό 14% ενώ τρίτο έρχεται το ΚΚΕ με ποσοστό 7,5%. «Μάχη» για την τέταρτη θέση δίνουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Ελληνική Λύση που συγκεντρώνουν ίδιο ποσοστό 6,5%. Ποσοστό 4% καταλαμβάνει τόσο το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη Κίνημα Δημοκρατίας όσο και η Φωνή Λογικής. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 3,5% και η Νίκη με 3%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,5% και η Νέα Αριστερά 2%. Μόλις 1,5% συγκεντρώνουν οι Σπαρτιάτες. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 15%.

Στην πρόθεση ψήφου για τη μάχη της 2ης θέσης το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να καταγράφει μια ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες καταγράφοντας ποσοστό 14% τον Νοέμβριο σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος καταγράφει από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου καθοδική πορεία και συγκεντρώνει ποσοστό 6,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.