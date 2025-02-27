Δημοσκόπηση Pulse: Βαριά η σκιά των Τεμπών πάνω από το πολιτικό σκηνικό

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε ρυθμούς Τεμπών κινείται συνολικά το πολιτικό σκηνικό και αυτό αποτυπώνεται πλήρως στη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως τα υπόλοιπα θέματα της καθημερινότητας έχουν περάσει, αυτή την περίοδο, σε δεύτερη μοίρα και το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα απασχολεί σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου πλειοψηφία και μειοψηφία. Μπορεί μια δημοσκόπηση σε αυτό το περιβάλλον να είναι αντιπροσωπευτική τη στιγμή, μάλιστα που οι εκλογές απέχουν σχεδόν δυο χρόνια; Η απάντηση είναι αρνητική, ωστόσο στην πολιτική όταν εμπεδωθεί ένα κλίμα είναι δύσκολο να αναστραφεί.

Η πτώση είναι σχεδόν καθολική με τη Νέα Δημοκρατία να βιώνει μετά από έξι χρόνια κυβερνητική φθορά μέσω των Τεμπών και κατά πολλούς να βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγμή της θητείας της. Ενθαρρυντικό για την πλειοψηφία είναι το γεγονός πως, όπως αποτυπώνεται στην Pulse, κανένα από τα πρώην κυβερνητικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) δεν εμφανίζονται να εκμεταλλεύονται τη ζημιά που παρουσιάζει. Είναι μια περίοδος που ενισχύεται η αντισυστημική ψήφος και αυτό φαίνεται κυρίως από την εκτόξευση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή των αναποφάσιστων να σκαρφαλώνει στο 8% και να ανεβαίνει κατά τρισήμιση μονάδες. Κάτα 0,5% αυξάνουν τη δύναμή τους η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 που επίσης έχουν αντισυστημικά χαρακτηριστικά. Ο προβληματισμός είναι διάχυτος σε σχέση με την αντιμετώπιση των παθογενειών στο σιδηρόδρομο, αλλά και σε όσα ακολουθήσαν μετά το δυστύχημα.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο ερώτημα «πόσο σημαντικό, γενικά, είναι για εσάς το θέμα του δυστυχήματος των Τεμπών σήμερα» οι οχτώ στους δέκα απαντούν θετικά.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο κατακερματισμός του πολιτικού συστήματος δεν θα μπορούσε να μη συντηρηθεί ειδικά σε μια περίοδο που οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς δεν δείχνουν διάθεση συνεννόησης μεταξύ τους. Στην εκτίμηση ψήφου 10 κόμματα εμφανίζονται να περνούν το κατώφλι του 3% και να επιτυγχάνουν την είσοδό τους στη Βουλή. Στο 2,5% αποτυπώνεται η Νέα Αριστερά. Η κατηγορία στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να κυριαρχεί είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός δεν εμφανίζεται να πείθει πως είναι «πρωθυπουργίσιμος» με τον κ.Μητσοτάκη (29%) να προηγείται του Νίκου Ανδρουλάκη (9%) κατά 20 μονάδες. Αντίπαλός του για άλλη μια φορά είναι ο «κανένας» που προτίμησε το 21% των ερωτηθέντων.

Με αυτά τα δεδομένα άπαντες αναμένουν να ξεδιαλύνει το τοπίο σε σχέση με τα Τέμπη. Από την κυβέρνηση για να αποκαλυφθεί η εργαλειοποίηση της αντιπολίτευσης και να δοθεί έμφαση στο κυβερνητικό έργο που τρέχει. Από τη μειοψηφία για να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και να κάνουν συνολικό «ταμείο» αξιολογώντας τις προοπτικές που έχουν απέναντι στο Μαξίμου. Υπάρχουν τρεις σταθμοί που αποτελούν καταλύτη των εξελίξεων: πρώτος είναι το συλλαλητήριο για τα Τέμπη και η δυναμική που θα αναπτύξει. Θα μετρήσει πολύ ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. Δεύτερη «στάση» αποτελούν τα πορίσματα για το δυστυχήματα και τρίτος σταθμός οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες που θα τρέξουν στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

