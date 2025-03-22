Σωκράτης Φάμελλος: Το πολιτικό σύστημα περνά κρίση εμπιστοσύνης

«Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα περνάει μια μεγάλη κρίση γιατί υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης», ανέφερε σε συνέντευξη του στο Μega ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει τεράστια ευθύνη, έχει ένα σχέδιο να τους πάρει όλους μαζί προς τα κάτω, να πει ότι "όλοι φταίνε"».

Συνεχίζοντας εξήγησε: «Δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην κυβέρνηση, στη Δικαιοσύνη. Οι πολίτες ψάχνουν και αγωνιούν για την επόμενη μέρα. Διαμαρτύρονται γιατί τους κρύβουν την αλήθεια. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την αγωνία τού σήμερα. Αλλά όταν έρθει η ώρα της επιλογής, οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση. Δεν θέλουν απλά διαμαρτυρία. Διότι τώρα κι εγώ βλέπω μια διαμαρτυρία στις δημοσκοπήσεις. Την κατανοώ. Μας δημιουργεί υποχρεώσεις».

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του για συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων:

«Έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία, πέρα από την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να καταθέσω και μια πρόταση για το πώς μπορούν -όχι απλά να τα βρουν- οι προοδευτικές δυνάμεις- αλλά να κάνουν πρόταση διακυβέρνησης. Έχουμε προτείνει, και αυτό είναι ξεκάθαρο, να υπάρχει κοινοβουλευτική συμπόρευση. Άρα τα κόμματα στη Βουλή να έχουν συγκεκριμένη τοποθέτηση. Αυτό θέλει συγκεκριμένα βήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πει ότι απαιτείται ένας δημόσιος διάλογος των προοδευτικών κομμάτων. Γρήγορα όμως. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όταν η κοινωνία θέλει απαντήσεις».

Άσκησε κριτική για την εξωτερική πολιτική: «O κ. Μητσοτάκης δυστυχώς έχει συνδέσει την κυβερνητική του περίοδο με υποχώρηση της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προς τα πίσω όσον αφορά τη γεωπολιτική ισχύ και τη διπλωματική πρωτοβουλία. Δεν πρέπει να λειτουργούμε ως δεδομένος σύμμαχος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κρυφή διπλωματία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το Κυπριακό όταν μιλάμε στον ΟΗΕ. Δεν πρέπει η Ελλάδα να λείπει από μια συζήτηση για το Λιβυκό, όπως έλειψε. Δεν πρέπει η Ελλάδα να λείπει από μια συζήτηση για το Ουκρανικό, όπως έλειψε. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας».

Χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής «πολιτικά απαράδεκτη» λέγοντας ότι «είναι ένα ακροδεξιό σινιάλο που δεν αντιστοιχεί ούτε στην ευρωπαϊκή πολιτική ούτε σε αυτό που είναι η ταυτότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας».

Κάλυψε τον ευρωβουλευτή του κόμματος Νίκο Παππά για τις δηλώσεις του για τους λιμενικούς, λέγοντας ότι δεν αφορούσαν τους λιμενικούς, «αφορά ξεκάθαρα τις εντολές που δίνουν πολλές φορές πολιτικά πρόσωπα στους λιμενικούς».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έχει κάνει επίσημη δήλωση ότι έκανε στην άκρη για να ανοίξει τον χώρο για την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Υλοποιείται τώρα η επανεκκίνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκεί. Είναι εκεί και το έχει δηλώσει, και όταν βρεθήκαμε μετά τη δική μου εκλογή, ότι συμβάλλει στην επόμενη μέρα μιας προοδευτικής απάντησης».

Για την επιστροφή όσων αποχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Η αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρώτα απ' όλα είναι ανοιχτή σε κάθε προοδευτικό πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι ζητάμε να επιστρέψουν όσοι και όσες διαφωνήσαμε, αλλά και να έρθουν για πρώτη φορά δημιουργικοί πολίτες που ψάχνουν να βρουν μια ελπίδα για την επόμενη μέρα. Διότι δεν αρκεί η διαμαρτυρία».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

