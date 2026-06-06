Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αναστέλλει τον σχεδιασμό για την ψηφιακή επιτήρηση των ελληνικών δρόμων. Αντιθέτως, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην επαναπροκήρυξη του έργου τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική έχουν ήδη καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις.

Επανεκκίνηση του διαγωνισμού για τις 1.000 κάμερες

Ο αρχικός διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε στις 30 Απριλίου 2026, αφορούσε την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου 1.000 καμερών για την καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ. Ωστόσο, η διαδικασία ματαιώθηκε ύστερα από προσφυγές εταιρειών, οι οποίες υποστήριξαν ότι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές περιόριζαν τον ανταγωνισμό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται με μία ουσιαστική αλλαγή: αφαιρείται το δικαίωμα προαίρεσης ύψους 40 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το μόνο φωτογραφικό στον διαγωνισμό ήταν ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες», σχολιάζοντας σκωπτικά τις αιτιάσεις περί «φωτογραφικού διαγωνισμού».

Ο ίδιος επισήμανε ότι στον διαγωνισμό είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνολικά 19 εταιρείες και εξήγησε ότι η απόφαση επαναπροκήρυξης ελήφθη προκειμένου να αρθούν οι ενστάσεις που αφορούσαν την προαίρεση, κερδίζοντας έτσι περίπου ενάμιση μήνα σε σχέση με μια πιο χρονοβόρα δικαστική διαδικασία.

«Η τεχνολογία, ειδικά αυτή που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τρέχει πολύ γρήγορα και δεν είναι εύκολο σήμερα να προβλέψεις τι θα υπάρχει σε 5 χρόνια. Ο διαγωνισμός βγαίνει ξανά στον αέρα στα τέλη αυτής της εβδομάδας», σημείωσε.

Οι πρώτες AI κάμερες ήδη καταγράφουν παραβάσεις

Παράλληλα με τον νέο διαγωνισμό, από τα τέλη του 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης 8 καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε 6 σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί:

Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της οδού Σκρα (Καλλιθέα)

Στην άνοδο της Συγγρού, στο ύψος της Θυατείρων (Νέα Σμύρνη)

Στην άνοδο της Συγγρού, στο ύψος της Πριήνης (Νέα Σμύρνη)

Στη διασταύρωση Μεσογείων – Χαλανδρίου (Αγία Παρασκευή)

Στη διασταύρωση Βουλιαγμένης – Τήνου (Αργυρούπολη)

Στη Λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πιλοτικό σύστημα καταγράφει σοβαρές παραβάσεις, όπως:

υπέρβαση ορίου ταχύτητας

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

μη χρήση ζώνης ασφαλείας

παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες και λωρίδες έκτακτης ανάγκης

2.453 παραβάσεις – Μόλις 52 δικαιωμένες ενστάσεις

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα των καμερών, ο κ. Παπαστεργίου παρέθεσε τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

«Διάβασα κάποια περίεργα δημοσιεύματα ότι δήθεν το 90% των κλήσεων ήταν άκυρες, ότι οι κάμερες δεν ήταν τόσο έξυπνες κλπ. Πάμε να δούμε τα στοιχεία που η Αστυνομία ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας: έχουν ήδη κοπεί 2.453 κλήσεις από τις AI κάμερες, οι ενστάσεις ήταν 520 και από αυτές έγιναν δεκτές 52», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι περισσότερες αμφισβητήσεις αφορούν περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται οπτική αξιολόγηση της εικόνας, κυρίως για παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

«Υπάρχουν στιγμές που οι κάμερες αναλύουν οπτικά μια κλήση – ζώνη και κινητό κυρίως – και δεν είναι πιθανώς καθαρές. Είναι όμως σπάνιο. Για όλες τις υπόλοιπες κλήσεις οι φωτογραφίες είναι καθαρές και δεν χωρούν αμφισβήτηση», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σύστημα βελτιώνεται συνεχώς, όπως και η εκπαίδευση των αστυνομικών που το διαχειρίζονται.

Πλήρης λειτουργία μέσα στο καλοκαίρι

Το σύστημα παραμένει σήμερα σε πιλοτική λειτουργία και θα περάσει στην επόμενη φάση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων.

«Για να εγκατασταθεί το νέο σύστημα δεν θα χρειαστεί πάνω από δύο μήνες. Άρα μέσα στο καλοκαίρι το σύστημα των καμερών παύει να είναι πιλοτικό και γίνεται πλήρες, με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν εγκατασταθεί και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής», ανέφερε.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδιασμού είναι η δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.), το οποίο θα συγκεντρώνει δεδομένα από σταθερές κάμερες, φορητές συσκευές ελέγχου και άλλα συστήματα παρακολούθησης.

Οι πολίτες θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω του gov.gr για τις παραβάσεις που τους αφορούν και θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους, ενώ η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται με κρυπτογράφηση και ειδικές δικλίδες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δίκτυο 2.500 καμερών σε όλη τη χώρα

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στις 1.000 κάμερες του νέου διαγωνισμού.

Στην τελική του μορφή το δίκτυο αναμένεται να φτάσει περίπου τις 2.500 κάμερες πανελλαδικά, ενσωματώνοντας:

τις 1.000 κάμερες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

τις 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής

υφιστάμενες κάμερες σε μεγάλους οδικούς άξονες

περίπου 500 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις συνεχείς προσφυγές που καθυστερούν σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το Δημόσιο έχει δικαιωθεί σε πολλαπλά επίπεδα, οι διαδικασίες παραμένουν «παγωμένες» επί μήνες ή και χρόνια λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων.

«Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας η οδική ασφάλεια», υπογράμμισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο για προσφυγές που υποβάλλονται αποκλειστικά με σκοπό την καθυστέρηση κρίσιμων έργων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο τελικός στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η ταχύτερη βεβαίωση παραβάσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποτελεσματικότερη είσπραξη των προστίμων, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο στην επιτήρηση του οδικού δικτύου της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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