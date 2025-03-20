Άγρια κόντρα στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ με φόντο και τις δημοσκοπήσεις - Το παρασκήνιο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στην οποία εξελίχθηκε άγρια κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και την βουλευτή Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη αποτύπωσε και το τοπίο που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατρακυλάει στην τρίτη θέση και να βλέπει την πλάτη της Ζωής Κωνσταντοπούλου να επιτείνουν τον εκνευρισμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν η βουλευτής Λάρισας ζήτησε να μάθει τον λόγο για τον οποίο δεν μετείχε στις συσκέψεις που έλαβαν τις αποφάσεις για την γραμμή του κόμματος σε σχέση με την προανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος της προανακριτικής επιτροπής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να κλείσει την κουβέντα και η συζήτηση εξελίχθηκε σε πιγκ πογκ με τους βουλευτές να γίνονται μάρτυρες θερμού επεισοδίου, οπού ακούστηκαν φράσεις του τύπου “Δεν θα σας επιτρέψω κυρία μου, να υπονομεύσετε την ενότητα της παράταξης” από τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ευαγγελία Λιακούλη να του απαντά “Δεν είμαι κυρία σου. Είμαι βουλευτής του κόμματος. Δεν μπορώ να μιλήσω στην κοινοβουλευτική ομάδα;”.

Από τα σκάγια όπως φαίνεται δεν γλίτωσε και ο Λευτέρης Καρχιμάκης που όταν έλαβε τον λόγο για να παρουσιάσει την πρόταση του για την στεγαστική πολιτική έγινε δέκτης παρατηρήσεων και κριτικής από άλλους βουλευτές, με το ραντεβού να ανανεώνεται για επόμενη συνεδρίαση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ όπου η πρόταση θα παρουσιαστεί εκ νέου με αλλαγές που προτάθηκαν μετά και την υπόδειξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Και ενώ τη χθεσινή μέρα η πράσινη παράταξη επιχειρούσε να διαχειριστεί επικοινωνιακά τα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια νέα δημοσκόπηση από την OPINION POLL που παρουσιάστηκε στο Action 24 ήρθε να ταράξει και άλλο τα ήδη ταραγμένα νερά της Χαριλάου Τρικούπη. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση η ΝΔ εμφανίζεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 28.1% και με διαφορά 12.2% από το δεύτερο κόμμα που είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 15.9% , αυξάνοντας κατά 10% το ποσοστό της. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να παρουσιάζει απώλειες φτάνοντας από το 20.4% τον Νοέμβριο και από το 17, 4% τον Ιανουάριο στο 14.3%.

Πάντως, κομματικές πηγές όταν καλούνται να σχολιάσουν τις δημοσκοπήσεις σημειώνουν ότι: “Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που ξέρουν όλοι ότι έχει πρόγραμμα, θέσεις, πολιτικό προσωπικό και δεν είναι μονοπρόσωπο κόμμα. Έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αγώνα αλλά και όμορφο. Γιατί ο κόσμος, στο τέλος αυτής της πορείας, θα ζητήσει πολιτική αλλαγή”. Μια φράση που έχει χρησιμοποιήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ στην Προανακριτική

Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει κλειδώσει αν το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει ή θα απέχει από την ψηφοφορία της προανακριτικής επιτροπής για το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου να κριθεί απευθείας από το δικαστικό συμβούλιο.

Στο ΠΑΣΟΚ πάντως που τονίζουν τον προγραμματικό λόγο και τις θεσμικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσυρε τον Τριαντόπουλο και την κυβέρνηση στις σημερινές εξελίξεις

«Το ότι σήμερα ο κ. Τριαντόπουλος δεν είναι στην υπουργική καρέκλα του και δεν απολαμβάνει της προστασίας που επί 2 χρόνια του παρείχε η κυβέρνηση, οφείλεται στην πολιτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής στριμώχνοντας την κυβέρνηση και φέρνοντάς την αντιμέτωπη με το λαϊκό αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη. Μέχρι εκείνο το πολιτικό σημείο καμπής όσοι μιλούσαν για μπάζωμα ήταν για τα μπάζα. Σήμερα ο κ. Τριαντόπουλος βρίσκεται στο κάδρο της έρευνας και ενώπιον του φυσικού του δικαστή χάρη στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ» σημείωναν κομματικές πηγές αναδεικνύοντας τα μπρος πίσω και τις ευθύνες της κυβέρνησης και την κάλυψη στους εμπλεκόμενους υπουργούς της.

Οι ίδιες πηγές έκαναν ένα βήμα περαιτέρω εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση παρακάμπτει ένα από τα τρία στάδια που περιγράφει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και προβλέπει το Σύνταγμα.

«Γιατί δεν θέλει η προανακριτική επιτροπή να πιάσει το νήμα της έρευνας από τον Αύγουστο που το άφησαν οι δικαστικές αρχές και να το φέρει στο σήμερα όπου εν τω μεταξύ έχουν μεσολαβήσει σημαντικά δεδομένα όπως το email με τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ; Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι το κάνει από «πολιτική μεγαθυμία», από «γνήσιο θεσμικό μεταρρυθμιστικό οίστρο». Είναι έτσι; Έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι τα ελατήρια της απόφασης της να παρακάμψει την έρευνα της προανακριτικής είναι εντελώς ταπεινά, μικροκομματικά και αποσκοπούν μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν υπάρχει καμία γενναιότητα, αλλά εμφανής πολιτική αδυναμία» σημείωναν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Γιατί μια για παράδειγμα η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Τριαντόπουλου-Αγοραστού θα προκαλούσε όχι μόνο πολιτική φθορά αλλά και πιθανές νέες ευθύνες. Γιατί η κλήση στην επιτροπή των στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού που ο «παρατηρητής» Τριαντόπουλος ενημέρωνε για το πως έγινε το μπάζωμα και πως θα πληρωθούν οι εργασίες του, επίσης θα προκαλούσε πολιτική φθορά και πιθανές νέες ευθύνες» προσέθεταν κομματικά στελέχη.

Από το ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη δεν εκφεύγει και το δημόσιο καμπανάκι του Ευάγγελου Βενιζέλου περί κινδύνου παραγραφής τον Οκτώβριο.

