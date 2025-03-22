Όλ. Κεφαλογιάννη στο BBC: Η Σαντορίνη είναι έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής και φιλόξενη και ότι «έπειτα από δύο συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό βαδίζουμε με αισιοδοξία, καθώς τα μηνύματα για το 2025 είναι πολύ θετικά» έστειλε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε συνεντεύξεις που παραχώρησε σε βρετανικά και διεθνή μέσα κατά την επίσκεψή της στο Λονδίνο.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «BBC The World Tonight» του BBC Radio 4 και στην τηλεοπτική εκπομπή «Quest Means Business» του CNN, η υπουργός έστειλε πρόσκληση προς τη διεθνή κοινότητα να επισκεφθεί τη Σαντορίνη και τους ελληνικούς προορισμούς.

«Το σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταφέρω σήμερα είναι ότι η Σαντορίνη, την οποία επισκέφθηκα πριν από λίγες ημέρες, καθώς και τα γειτονικά νησιά, είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά. Οι επισκέπτες πρέπει να αισθάνονται απόλυτα σίγουροι ότι μπορούν να κάνουν κράτηση για τη σεζόν. Η Σαντορίνη είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον κόσμο και προσκαλώ τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο να ζήσουν τη μοναδική ομορφιά της», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Κεφαλογιάννη.

Αναφερόμενη στα πρόσφατα σεισμικά γεγονότα, σημείωσε:

«Δώσαμε προτεραιότητα στην ασφάλεια όταν σημειώθηκε η σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του έτους. Πλέον, οι επιστήμονες μας έχουν δώσει το "πράσινο φως", όλοι έχουν επιστρέψει στο νησί και οι άνθρωποι της Σαντορίνης προετοιμάζονται για την ερχόμενη τουριστική περίοδο. Η Σαντορίνη, ένα από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου, είναι έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες».

Εστιάζοντας στη στρατηγική για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η υπουργός υπογράμμισε: «Η βιωσιμότητα είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, με μέτρα διαχείρισης επισκεψιμότητας και έμφαση στην επέκταση της σεζόν, που ήδη αποδίδει, καθώς καταγράψαμε ρεκόρ επισκεπτών τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2024».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας: «Δεν είναι απλώς ζήτημα επιστροφής έργων τέχνης, αλλά επανένωσης ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε αυτό τον στόχο και εργάζεται συστηματικά με τους διεθνείς εταίρους της».

Η υπουργός μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με τη διακεκριμένη Βρετανίδα ιστορικό, συγγραφέα και παρουσιάστρια του Channel 4 Bettany Hughes, η οποία έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας της στην ανάδειξη της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Στη συνάντηση, η οποία έγινε στην πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο παρουσία του πρέσβη, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διεθνούς προβολής της Ελλάδας ως προορισμού με μοναδική πολιτιστική κληρονομιά και αυθεντικότητα.

Η υπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί θεμέλιο για το βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό μέλλον της Ελλάδας.



Πηγή: skai.gr

