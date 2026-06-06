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Αραγτσί σε Αούν: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό

«Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κ. πρόεδρε», λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ στον Ζοζέφ Αούν 

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Αραγτσί

«Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό», απαντά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στον πρόεδρο του Λιβάνου.

Ο Ζοζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ, μία ημέρα αφότου ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

«Με βάση τα σχόλια του κ. Αούν, κάποιος θα νόμιζε ότι είναι το Ιράν που έχει καταλάβει το 1/5 του Λιβάνου, έχει εκτοπίσει το 1/4 των Λιβανέζων και βομβαρδίζει τη χώρα του καθημερινά. Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κ. πρόεδρε», του απαντά ο Αραγτσί μέσω Χ.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αμπάς Αραγτσί Λίβανος Ιράν Ζοζέφ Αούν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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