Αραγτσί σε Αούν: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό

«Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό», απαντά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στον πρόεδρο του Λιβάνου.

Ο Ζοζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες της με τις ΗΠΑ, μία ημέρα αφότου ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

«Με βάση τα σχόλια του κ. Αούν, κάποιος θα νόμιζε ότι είναι το Ιράν που έχει καταλάβει το 1/5 του Λιβάνου, έχει εκτοπίσει το 1/4 των Λιβανέζων και βομβαρδίζει τη χώρα του καθημερινά. Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κ. πρόεδρε», του απαντά ο Αραγτσί μέσω Χ.

Based on Mr. Aoun's comments, one would think it's Iran that has occupied 1/5 of Lebanon, displaced 1/4 of Lebanese and bombing his country on daily basis.



Had Lebanon been bargaining chip for Iran, we'd have a deal long ago.



Save Lebanon from your real foe, Mr. President. https://t.co/24OJ9uiIXU — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 6, 2026

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Πηγή: skai.gr

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