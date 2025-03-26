Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεών του μετά τον ανασχηματισμό των προηγούμενων εβδομάδων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική για όσους βρίσκονται στη χώρα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο νέος υπουργός Μετανάστευσης Μάκης Βορίδης μαζί με τη νέα υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.