Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο υπουργείο Μετανάστευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δείτε φωτογραφίες

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο Μάκης Βορίδης - Στο επίκεντρο η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική για όσους βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς να δικαιούνται άσυλο

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεών του μετά τον ανασχηματισμό των προηγούμενων εβδομάδων.

Στο επίκεντρο  βρίσκεται η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική για όσους βρίσκονται στη χώρα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο νέος υπουργός Μετανάστευσης Μάκης Βορίδης μαζί με τη νέα υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη.

Δείτε φωτογραφίες:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργείο Μετανάστευσης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark