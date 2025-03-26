Με θέματα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας, Εσωτερικών και Εξωτερικών συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργικό συμβούλιο.

Μεταξύ των νομοσχεδίων που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν, ήταν η πρόβλεψη για την αύξηση του κατώτατου μισθού και το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες.

Ειδικότερα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας για το έτος 2025.

Συγκεκριμένα ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ (6,02%) και διαμορφώνεται από τα 830 στα 880 ευρώ, ενώ αντίστοιχη αύξηση σημειώνεται και στο κατώτατο ημερομίσθιο από 37,07 ευρώ σε 39,30 ευρώ, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2025.

Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 ανέρχεται στα 230 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 35,4%. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 11η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 1.6 εκατομμύρια ωφελούμενους, μεταξύ των οποίων 575.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, όλοι όσοι λαμβάνουν επιδόματα συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό - όπως τα επιδόματα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας και γάμου - αλλά, για πρώτη φορά ωφελεί και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα λάβουν αύξηση 30 ευρώ το μήνα, μετά τα 70 ευρώ οριζόντια αύξηση που έλαβαν το 2024. Η αύξηση του κατώτατου μισθού έμμεσα συμπαρασύρει αυξητικά και τον μέσο μισθό, όπως έχει ήδη γίνει τα τελευταία χρόνια.

Αξιολόγηση από τους πολίτες

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριος Παπαστεργίου και η υφυπουργός Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (νόμος 4940/2022) για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες.

Με βάση το προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης, το 98% των δημοσίων υπαλλήλων κατατάσσονταν ως άριστοι ή πολύ επαρκείς υπάλληλοι, ενώ μόλις 284 είχαν χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκείς ή ακατάλληλοι το 2022, τελευταία χρονιά εφαρμογής του. Το 2023, με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, από τις 166.350 αξιολογήσεις που υποβλήθηκαν 54.650 χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως υπάλληλοι υψηλής απόδοσης. Με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης 39.394 απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια υψηλής απόδοσης ενώ οι υπόλοιποι 15.259 θα εξεταστούν από τις Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης (ΑΣΕΠ, ΝΣΚ και ΕΑΔ). Αντίστοιχα, 5πλάσιος αριθμός υπαλλήλων (1.390) σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα, έχουν χαρακτηριστεί ως υπάλληλοι χαμηλής απόδοσης. Η κατάταξη των προϊσταμένων και των υπαλλήλων έγινε στη βάση μετρήσιμων στόχων, συγκεκριμένων κριτηρίων και δεξιοτήτων και με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για την ακρίβεια και την πιστότητα των αξιολογήσεων.

Για το 2024 έχουν ήδη καταχωρισθεί περίπου 180.000 στόχοι συνολικά, μετρήσεις περίπου για το 91% αυτών, ενώ υπάρχει υπέρβαση του στόχου μόνο για το 11% των καταμετρημένων αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης για το 2024 έχει ήδη εκκινήσει με τον αριθμό των αξιολογήσεων να αναμένεται να προσεγγίσει τις 189.000.

Παράλληλα, με τη νέα πρωτοβουλία των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθιερώνεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά η μεγαλύτερη σε κλίμακα αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, των Περιφερειών και των δήμων από τους ίδιους τους πολίτες, μέσω ενός δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού του κράτους, ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και βελτίωσης της καθημερινότητας όλων.

Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη έρευνα μέτρησης ικανοποίησης δημοσίων υπηρεσιών που έχει γίνει ποτέ, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων ανά αξιολογούμενη υπηρεσία, ανά χωρική περιοχή (δήμο, Περιφέρεια, ακόμα και ανά Τ.Κ.) και ανά ηλικιακή ομάδα, όπως επίσης και η ύπαρξη συγκριτικών δεικτών ανατροφοδοτώντας έτσι επόμενα κύματα της έρευνας.

Ιδίως για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποτελούν τον πρώτο σύνδεσμο επαφής κάθε πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, η αξιολόγηση των υπηρεσιών τους έρχεται να λειτουργήσει απολύτως συμπληρωματικά με το έργο των Δεικτών Ποιότητας ΟΤΑ και εν τέλει να συνεισφέρει στη δημόσια λογοδοσία.

Έλεγχος άμεσων ξένων επενδύσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γεώργιος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Αναστάσιος Χατζηβασιλείου παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για τη λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο μηχανισμός αυτός θα ελέγχει ξένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ευαίσθητους τομείς για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι ψηφιακές υποδομές, η άμυνα, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι λιμενικές και υποθαλάσσιες υποδομές και οι τουριστικές υποδομές σε παραμεθόριες περιοχές.

Με τη θέσπιση του εθνικού μηχανισμού ελέγχου ΑΞΕ, εξασφαλίζεται η πλήρης ευθυγράμμισή μας με το ενωσιακό δίκαιο και, παράλληλα, προστατεύονται από το γεωπολιτικό ρίσκο τα κρίσιμα για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Τέλος, η Ελλάδα καθίσταται ακόμη πιο αξιόπιστη ως εταίρος και σύμμαχος αλλά και ως επενδυτικός προορισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

