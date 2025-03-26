Σε ερώτηση Ελλήνων δημοσιογράφων προς τον αμερικανικό κολοσσό Chevron σχετικά με το ενδιαφέρον της εταιρείας για τα θαλάσσια οικόπεδα Νότια Κρήτη Ι και ΙΙ, η εκπρόσωπος της εταιρείας για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, κα. Sally Jones επιβεβαίωσε το μη δεσμευτικό ενδιαφέρον της Chevron για 3 περιοχές, τονίζοντας πως «είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το ρυθμιστή και την κυβέρνηση της Ελλάδας για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Η Chevron διαθέτει μεγάλη και σημαντική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που αποτελεί σημαντικό τμήμα του μέλλοντός μας και προτεραιότητά μας».

Νωρίτερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε αποδεχθεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για τις περιοχές Νότια Κρήτη Ι και Νότια Κρήτη ΙΙ.

Συγκεκριμένα, η ελληνική Κυβέρνηση αποδέχθηκε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις περιοχές Νότια της Κρήτης Ι και Νότια της Κρήτης ΙΙ, εντός των περιοχών που είχαν οριοθετηθεί με την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού το 2014.

Θα ακολουθήσουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, αποδοχής του αιτήματος, προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών, επιλογής του τύπου της σύμβασης και έγκρισης του κειμένου της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε σχετική δήλωση του υπογράμμισε ότι «το γεγονός αυτό είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα», προσθέτοντας πως «θα ακολουθήσουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για τις ακριβείς συντεταγμένες και την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωστρατηγικά ισχυρή».

Η αμερικανικών συμφερόντων Chevron αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία παγκοσμίως με Market Capitalization της τάξης των Euro300 δις. Με δραστηριότητες σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως, (Αίγυπτο Ανγκόλα, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Καναδάς, Κύπρο, κ.ά.) και με σημαντική εμπειρία σε γεωτρήσεις μεγάλου βάθους νερού, όπως στον κόλπο του Μεξικού και την Βραζιλία, η εταιρεία έχει αναδείξει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως περιοχή στρατηγικής σημασίας και προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, από την κυβέρνηση τονίζουν ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος επισφραγίζει το ενδιαφέρον της εταιρείας να ανακαλύψει περισσότερες ποσότητες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναδεικνύει την πολύ σημαντική δυνητική σημασία της Ελλάδος σε αυτό το εγχείρημα.

