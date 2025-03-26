Συνάντηση Μητσοτάκη - Σεζουρνέ: Ενιαία αγορά και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάγησαν απόψεις για ζητήματα εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα που άπτονται της στρατηγικής της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και της πράσινης μετάβασης στρατηγικών κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τρόπο φιλικό προς την ανταγωνιστικότητα.Κύριε Αντιπρόεδρε, χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχετε ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων. Πιστεύω ότι είναι επίσης μια ευκαιρία να σας ενημερώσω για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και την καλή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την πλευρά μας.Βεβαίως, όσον αφορά τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, θεωρώ ότι έχουμε επίσης σημειώσει μεγάλη πρόοδο και ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω τις απόψεις σας, υπό το πρίσμα των σημαντικών πρωτοβουλιών που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρόνια πολλά και πάλι και καλώς ήρθατε.Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει απτά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις πρώτες 100 ημέρες, οπότε είναι ιδανική στιγμή για να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Παρουσιάσαμε την Καθαρή Βιομηχανική Συμφωνία, την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας και επίσης, πρόσφατα, δύο τομεακά σχέδια, για τον χάλυβα και το αλουμίνιο και το άλλο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Βλέπω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για πολλά κράτη μέλη, και ιδιαίτερα για την Ελλάδα.Έχουμε αρχίσει, επίσης, και με τη νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί, αν δείτε τους αριθμούς, υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης στην ενιαία αγορά. Είναι η ώρα για τους Ευρωπαίους να κάνουν ένα νέο βήμα στην ενιαία αγορά. Αυτές είναι οι αρμοδιότητές μου. Και πάλι, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή.

