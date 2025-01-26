ΣΥΡΙΖΑ: Στο αίτημα για οξυγόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη απάντησε με δακρυγόνα και κρότου λάμψης

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδειξε για μια ακόμη φορά το πραγματικό, αυταρχικό και αντιδημοκρατικό της πρόσωπο αναφέρει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

"Απέναντι στη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και τις πρωτόγνωρης μαζικότητας διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις ανά την επικράτεια ενάντια στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, επιστράτευσε και πάλι τα ΜΑΤ και όλο της το κατασταλτικό ρεπερτόριο. Στο αίτημα για οξυγόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη απάντησε με δακρυγόνα και κρότου λάμψης" τονίζεται.



"Στην Αθήνα, τα ΜΑΤ επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος που είχε παραμείνει στο Σύνταγμα χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και κρότου λάμψης και καταδιώκοντας τους διαδηλωτές. Μια τέτοια βομβίδα φαίνεται πως τραυμάτισε στο κεφάλι τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, Μάριο Λώλο, στην περιοχή των Προπυλαίων όπως μαρτυρά και σχετικό βίντεο. Με δεδομένο ότι ο Μάριος Λώλος είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο των δυνάμεων καταστολής και είχε τραυματιστεί σοβαρά στο παρελθόν από χτύπημα αστυνομικών επειδή απλώς έκανε τη δουλειά του, απαιτούμε από τον υπουργό «Προστασίας του πολίτη» να διατάξει την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την τιμωρία κάθε υπεύθυνου" αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση.



