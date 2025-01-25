Λογαριασμός
Ανέβηκαν οι τόνοι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης άσκησε κριτική στην ηγεσία

Ο κ. Αλεξιάδης έκανε, μεταξύ άλλων, λόγο για αποκλεισμό μελών του οργανωτικού και της ΚΕ από εισηγητές στις κομματικές συσκέψεις

Αλεξιάδης

Κριτική άσκησε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε επιλογές της ηγεσίας, τονίζοντας ότι δεν ακολουθούνται οι θέσεις του συνεδρίου.

Ο κ. Αλεξιάδης έκανε, μεταξύ άλλων λόγο για αποκλεισμό μελών του οργανωτικού και της ΚΕ από εισηγητές στις κομματικές συσκέψεις που έγιναν με απόφαση της 5μελούς γραμματείας.

