Κριτική άσκησε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε επιλογές της ηγεσίας, τονίζοντας ότι δεν ακολουθούνται οι θέσεις του συνεδρίου.

Ο κ. Αλεξιάδης έκανε, μεταξύ άλλων λόγο για αποκλεισμό μελών του οργανωτικού και της ΚΕ από εισηγητές στις κομματικές συσκέψεις που έγιναν με απόφαση της 5μελούς γραμματείας.

Πηγή: skai.gr

