ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζεται για 2η μέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Με τις τοποθετήσεις στελεχών συνεχίζεται σήμερα στις 10:00 για δεύτερη ημέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 12:00 το μεσημέρι προκειμένου τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη.

Mε αναφορά στην επέτειο των 10 χρόνων από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του 2015 ξεκίνησε την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή, η γραμματέας, Ράνια Σβίγκου σημειώνοντας ότι «η πρωτιά και η διακυβέρνηση που ακολούθησε έδειξε ότι η Αριστερά, τολμά και αναλαμβάνει την ιστορική της ευθύνη, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν και δεν είναι το κόμμα του αναχωρητισμού και της άρνησης, αλλά το κόμμα του επίμονου αγώνα για τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Αναφέρθηκε στην ηγεσία Τραμπ λέγοντας: «μπαίνουμε σε μια περίοδο γενικευμένης και ραγδαίας ανόδου της ακροδεξιάς, της ξενοφοβίας, της περιστολής δικαιωμάτων και του απομονωτισμού. Ο Τραμπ και ο τραμπισμός δεν αφορά μια ξένη υπερδύναμη. Μας αφορά άμεσα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κ. Μητσοτάκης έσπευσε να κηρύξει τον πόλεμο, σε ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και να συμφωνήσει πως απαιτείται υπερδιπλασιασμός των αμυντικών δαπανών. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο Μ. Βορίδης, δήλωσε ότι αυτά που υποστηρίζει ο Τραμπ στο μεταναστευτικό, η ΝΔ τα έχει υλοποιήσει εδώ και χρόνια.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Ας μην αυταπατώνται ορισμένοι. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του προοδευτικού χώρου. Προχωράμε μπροστά, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Οι καιροί απαιτούν ενότητα του προοδευτικού κόσμου. Aυτό που θα πρέπει να κάνουμε στη χώρα μας είναι να οργανώσουμε την αντίστασή μας, να δυναμώσουμε το κόμμα μας και να παρουσιάσουμε πειστικά και συγκροτημένα τις θέσεις και τις απαντήσεις μας, όχι με βάση την ατζέντα που βάζει ο Κ. Μητσοτάκης και τα φιλικά του μέσα, αλλά με βάση τα ερωτήματα της κοινωνίας».

'Αφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη: «Δείχνουμε στην πράξη, κι όχι στα λόγια πως θέλουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε μια προοδευτική εναλλακτική στην κυβέρνηση της Δεξιάς και τις δεξιές πολιτικές, και όχι μια συναινετική αντιπολίτευση, βολική στον Μητσοτάκη και τα συμφέροντα που τον στηρίζουν».

Αναφέρθηκε στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας υποστηρίζοντας: «Η πρότασή μας για τη Λούκα Κατσέλη, βρήκε ευρύτερη στήριξη στη βουλή. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ευχόταν να δείξει μεγαλοψυχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για αυτό είναι και κρίσιμο ποια στάση θα κρατήσει ο κ. Ανδρουλάκης σε λίγο καιρό, στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αν θα ψηφίσει ή όχι, μαζί με τον κ. Μητσοτάκη, και με τα δήθεν αντισυστημικά ακροδεξιά στηρίγματά του την ιδιωτικοποίηση του νερού, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την άρση της προστασίας του περιβάλλοντος. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί, για άλλη μια φορά, ανάχωμα στα σχέδια της ΝΔ».

Απηύθυνε έκκληση επιστροφής και πρόσθεσε: «Εμείς θέλουμε τον διάλογο και τη συνεργασία, και αγωνιζόμαστε για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι καταλύτης για την προοδευτική αλλαγή, είναι ένας ισχυρός, ανανεωμένος και ανασυγκροτημένος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έλκει τη συζήτηση στα Αριστερά ενάντια στις σειρήνες της κεντρώας διαχείρισης».

Κλείνοντας σημείωσε: «η μεγάλη προσπάθεια επανεκκίνησης, έχει ήδη ξεκινήσει, και θα κορυφωθεί στο συνέδριό μας τον Μάιο. Ένα Συνέδριο που πρέπει, και θα σηματοδοτήσει, την απαρχή μιας νέας σελίδας».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025, κατά την πρώτη μέρα των εργασίων της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης άσκησε κριτική στις επιλογές της ηγεσίας,τονίζοντας ότι δεν ακολουθούνται οι θέσεις του συνεδρίου.

Ο κ. Αλεξιάδης έκανε, μεταξύ άλλων λόγο για αποκλεισμό μελών του οργανωτικού και της ΚΕ από εισηγητές στις κομματικές συσκέψεις που έγιναν με απόφαση της 5μελούς γραμματείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

