Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των συλλαλητηρίων για την τραγωδία των Τεμπών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην πρωτεύουσα μέχρι στιγμής έχουν γίνει 12 προσαγωγές και 1 σύλληψη, ενώ τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί.

Ειδικότερα, νωρίτερα την Κυριακή στην Αθήνα, ομάδα περίπου 50 κουκουλοφόρων κατευθυνόμενη από την πλατεία Συντάγματος προσέγγισαν τις αστυνομικές δυνάμεις και πέταξαν βροχή από μολότοφ.

Βίντεο του ΣΚΑΪ από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα επεισόδια στο Σύνταγμα:

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους απωθήσουν με χρήση χημικών με αποτέλεσμα ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο να απομακρυνθεί. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην κάτω πλευρά της πλατείας, στην οδό Φιλελλήνων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα των κατευθύνθηκε στην οδό Κολοκοτρώνη όπου έσπασαν μάρμαρα και τα πέταξαν στους αστυνομικούς. Tα επεισόδια συνεχίστηκαν στα Προπύλαια όπου κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος τραυματίστηκε στο κεφάλι ύστερα από ρίψη χειροβομβίδας κρότου λάμψης στο ύψος της πλατείας Κοραή και των Προπυλαίων. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί.

Ένταση σημειώθηκε και στη Θεσσαλονίκη κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Άτομα με κουκούλες αποσπάστηκαν από την πορεία που ήταν σε εξέλιξη για την τραγωδία στα Τέμπη και πέταξαν πέτρες και μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Μαργαροπούλου με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν με χρήση χημικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στην Αθήνα



«Πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση περίπου 30.000 ατόμων με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο κέντρο της Αθήνας.



»Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της συνάθροισης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των σταδιακών αποχωρήσεων, ομάδα περίπου -50- ατόμων, που χρησιμοποίησαν το πλήθος για την απόκρυψή τους, αποκόπηκε από αυτό και κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Φιλελλήνων, εκδηλώνοντας επιθέσεις σε βάρος τους, με ρίψη αντικειμένων και μολότοφ.



»Οι αστυνομικές δυνάμεις, με τη χρήση των αναγκαίων μέσων, τους απώθησαν και τα άτομα κινήθηκαν προς την οδό Σταδίου και στα Προπύλαια, εκδηλώνοντας εκ νέου διαδοχικές και σφοδρές επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, που κινήθηκαν τακτικά για την αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να αποχωρήσουν οι συγκεντρωμένοι με ασφάλεια.



»Μέχρι στιγμής έχουν γίνει -12- προσαγωγές ατόμων και -1- σύλληψη, ενώ τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί και υπήρξαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό».





