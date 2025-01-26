Μητσοτάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά κάτι ανάλογο με το φαρμακείο στη Λ. Αλεξάνδρας

Για την ολοκλήρωση μίας ακόμη εβδομάδας «γεμάτη με πολλές κυβερνητικές δράσεις, αλλά και με σημαντικές επενδυτικές κινήσεις» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. « Πρωτοβουλίες μεγάλες, αλλά και μικρές, που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν μια νέα δυναμική στη χώρα μας» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μείωση ή και την κατάργηση των 6 βασικών προμηθειών των τραπεζών αλλά και το ζήτημα που προέκυψε στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τονίζοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά κάτι ανάλογο».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα! Άλλη μία εβδομάδα γεμάτη με πολλές κυβερνητικές δράσεις, αλλά και με σημαντικές επενδυτικές κινήσεις, ολοκληρώθηκε και είμαι εδώ για να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρωτοβουλίες μεγάλες, αλλά και μικρές, που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν μια νέα δυναμική στη χώρα μας.

Ξεκινώ με μια σημαντική αλλαγή που έγινε από την περασμένη Δευτέρα: η μείωση ή κατάργηση 6 βασικών προμηθειών που εισέπρατταν οι τράπεζες από φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω web-banking και mobile-banking. Θα το έχετε ήδη διαπιστώσει όσοι χρειάστηκε να πληρώσετε ηλεκτρονικά οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ ή να εξοφλήσετε λογαριασμούς ηλεκτρικού, νερού, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών. Μηδενικές είναι στο εξής οι χρεώσεις για ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος, για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα, για φόρτιση έως 100 ευρώ προπληρωμένων καρτών, ενώ «κόβεται» στο μισό η προμήθεια και για αγορές μέχρι 20 ευρώ μέσω POS. Θέλουμε υγιείς τράπεζες που να λειτουργούν με συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά όχι και να βγάζουν από τη «μύγα ξύγκι», όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών.

Επιβάλλεται να αναφερθώ στο ζήτημα που παρουσιάστηκε με το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ανέδειξε ένα υπαρκτό πρόβλημα που αναγνωρίζουμε ότι δυστυχώς υπάρχει και ταλαιπωρεί ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά κάτι ανάλογο. Ήδη ο Yπουργός Υγείας ανακοίνωσε τρία μέτρα για την ενίσχυση και την αποσυμφόρηση των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Τις επόμενες προσλαμβάνονται 20 φαρμακοποιοί με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και θα τοποθετηθούν εκεί όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες. Παράλληλα, φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης θα χορηγούνται και από περισσότερα σημεία, κάτι που υπολογίζεται ότι θα μειώσει την κίνηση στα μεγάλα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κατά 10%. Επιπλέον, σχεδιάζεται να μεταφερθεί ένα μέρος των εκτελούμενων συνταγών για ορισμένα φάρμακα υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς, εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής. Το φαινόμενο με τις πολύωρες αναμονές ασθενών ή συγγενών τους είναι απαράδεκτο και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να το περιορίσουμε δραστικά.

Δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις από τον χώρο της υγείας: την Πέμπτη επισκέφθηκα τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο Ασκληπιείο Βούλας. Παράλληλα, το Γενικό-Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» απέκτησε έναν νέο υπερσύγχρονο Γραμμικό Επιταχυντή. Ευχαριστούμε για τις δωρεές τους το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Οικογένεια Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελοπούλου και τον όμιλο AKTOR. Τους ευχαριστώ όλους. Ειδικά στη θεραπεία του καρκίνου, ακόμα και η μία μέρα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το είπαμε, το κάναμε. Με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου, ολοκληρώθηκε η πλήρης κατάργηση των 392 Υποθηκοφυλακείων που υπήρχαν στη χώρα μας. Ένας θεσμός με ρίζες που φτάνουν στα οθωμανικά χρόνια και σχεδόν δύο αιώνες ζωής έδωσε τη θέση του στο σύγχρονο, ψηφιακό σύστημα του Κτηματολογίου. Πλέον, οι πολίτες θα χρησιμοποιούν μία και μοναδική δημόσια υπηρεσία για κάθε συναλλαγή ακινήτου σε όλη την Ελλάδα: τα Κτηματολογικά Γραφεία, στα οποία το 90% των πράξεων γίνεται ψηφιακά. Τόνοι χαρτιού και αμέτρητες δικαστικές διαμάχες για ιδιοκτησίες ανήκουν στο παρελθόν. Το νέο ψηφιακό σύστημα του Κτηματολογίου, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μειώνει ταχύτατα τις εκκρεμότητες, εξοικονομώντας και χρόνο αλλά και χρήμα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό: με το akinita.gov.gr το σύνολο των αγοραπωλησιών που υποβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας πήρε πιστοποιητικό μεταγραφής μέσα σε μόλις 1 εργάσιμη ημέρα! Παράλληλα, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η ψηφιοποίηση του αρχείου των 600 εκατομμυρίων σελίδων των καταργημένων Υποθηκοφυλακείων, ώστε η έρευνα των δικηγόρων να γίνεται μέσω της πλατφόρμας archive.ktimatologio.gr. Μέχρι σήμερα έχει ψηφιοποιηθεί σχεδόν το 50% του αρχείου, με στόχο να φτάσουμε στο 100% μέχρι το τέλος του 2025. Η χρηματοδότηση του κολοσσιαίου αυτού έργου ύψους 189 εκ. ευρώ έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης που αλλάζει καθημερινά με τις επενδύσεις που χρηματοδοτεί τη λειτουργία και την όψη κρίσιμων υπηρεσιών του κράτους, από τα ΤΕΠ των νοσοκομείων έως το Κτηματολόγιο, προς όφελος των πολιτών.

Στο πρόσφατο ECOFIN, εκτός από την έγκριση των τροποποιήσεων που ζητήσαμε και λάβαμε στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών μας πολιτικών όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», εγκρίθηκε και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Πρόγραμμα της χώρας μας που επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά ότι η οικονομία μας αντιμετωπίζεται με εμπιστοσύνη στις Βρυξέλλες. Συνδυάζοντας φιλοεπενδυτική πολιτική και δημοσιονομική σύνεση, πετύχαμε και κάτι ακόμα πιο σημαντικό: να είναι η Ελλάδα και το 2024 πρωταθλήτρια στην ΕΕ στη μείωση του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με την Eurostat, το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε κατά 10 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, υποχωρώντας στο 158,2% του ΑΕΠ, ενώ σε 16 κράτη-μέλη καταγράφηκε επιδείνωση με τη μεγαλύτερη αύξηση (+6,7 μονάδες) να παρατηρείται στη Φινλανδία. Από τις αρχές του 2021, μετά το πρώτο «χτύπημα» της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η χώρα μας βελτιώνει συνεχώς τη θέση της σε έναν δείκτη στον οποίο αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία οι αγορές όσον αφορά στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την προσέλκυση επενδύσεων. Μέσα σε 4 χρόνια το χρέος έπεσε κατά 55 μονάδες, επίδοση που είναι μακράν η καλύτερη στην ΕΕ. Στόχος μας, να υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ έως το 2027. Η πρόωρη -σε πολλές περιπτώσεις- αποπληρωμή του δημόσιου χρέους σημαίνει εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε τόκους, καθώς, όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο μπορεί η χώρα μας να βγαίνει στις αγορές και να καταφέρνει δανεισμό με χαμηλότερα επιτόκια. Όμως πέραν των υπολοίπων, σημαίνει και εξοικονόμηση χρημάτων που διοχετεύονται σταδιακά σε δαπάνες υπέρ των πολιτών.

Συνεχίζω με τα 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, έναν καινούργιο τύπο δημόσιου σχολείου με βάση την τεχνογνωσία μας από τα 42 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια. Θα λειτουργήσουν σε Κολωνό, Κυψέλη, Μενίδι, Πέραμα, Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη σε Ξηροκρήνη και Εύοσμο, ενώ στην Περιφέρεια σε Κοζάνη, Ξάνθη, Ρόδο και Ηράκλειο, προσφέροντας σε χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες τα εφόδια, τη γνώση και το περιβάλλον που χρειάζονται για να εξελίξουν τις δεξιότητές τους. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ακολουθεί το μοντέλο των Πρότυπων Σχολείων, με την εισαγωγή να γίνεται μέσω εξετάσεων και τη φοίτηση να είναι απολύτως δωρεάν. Τον Σεπτέμβριο του 2025, θα λειτουργήσουν οι πρώτες έξι σχολικές μονάδες, πιθανώς και περισσότερες, οι οποίες θα ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία έρχονται να πολλαπλασιάσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες, να προάγουν τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων σχολείων, πανεπιστημίων και ιδρυμάτων και να δώσουν το στίγμα της συνολικής αναβάθμισης στην εκπαίδευση -μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Τα 11 Γυμνάσια και 11 Λύκεια του δικτύου θα λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, που αναλαμβάνει την κτηριακή αναβάθμισή τους και την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων, διαθέτοντας 160 εκ. ευρώ σε βάθος 12ετίας. Να ευχαριστήσω και από εδώ το Ίδρυμα Ωνάση για την συνολική προσφορά του.

Επόμενο θέμα της σημερινής ανασκόπησης, η νομοθετική πρωτοβουλία μας για την αντιμετώπιση νέων μορφών βίας κατά των γυναικών, με πρόσθετες ρυθμίσεις για την ενδοοικογενειακή βία που υπερβαίνει τη στενή ενσωμάτωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Είμαστε ουσιαστικά η πρώτη χώρα πανευρωπαϊκά που περνάει στο εσωτερικό δίκαιο την ολιστική αντιμετώπιση της βίας κατά γυναικών. Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε την Πέμπτη από τη Βουλή, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και την αποτροπή σύγχρονων εγκληματικών συμπεριφορών με έμφυλα χαρακτηριστικά, όπως η κυβερνοπαρενόχληση και η εκδικητική πορνογραφία. Επίσης, εισάγονται διατάξεις για τη γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, ενώ θεσπίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τα θύματα, που περιλαμβάνει ενθάρρυνση καταγγελιών, ψυχολογική υποστήριξη και υλική βοήθεια από την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς. Παράλληλα, αυστηροποιείται το έγκλημα της συμπλοκής προκειμένου να αντιμετωπιστούν δραστικά τα φαινόμενα βίας -συχνά με οπαδικά κίνητρα- ατόμων ιδίως νεαρής ηλικίας, που δρουν κατά ομάδες δίνοντας ραντεβού μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με μαχαίρια ή άλλα όπλα. Υπό προϋποθέσεις το αδίκημα θα αντιμετωπίζεται πλέον ως κακούργημα. Για πρώτη φορά ποινικοποιείται ο εξαναγκασμός ανηλίκου κάτω των 15 ετών να παρακολουθεί ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ αυστηροποιούνται οι ποινές για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων που εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα. Θα παρομοίαζα την ενδοοικογενειακή βία και την ανήλικη παραβατικότητα με τη «Λερναία Ύδρα». Γι’ αυτό και θα προσπαθούμε συνεχώς να περιορίσουμε αυτά τα πολυπαραγοντικά φαινόμενα.

Πάμε τώρα στις νέες στοχευμένες δράσεις απασχόλησης, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και νέας επιχειρηματικότητας για 6.500 ανέργους στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως έχουμε κάνει και για τον Έβρο τον περασμένο Νοέμβριο. Ο προϋπολογισμός, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων, είναι συνολικά 109 εκ. ευρώ. Ο πρώτος βραχίονας του προγράμματος αφορά στη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως και το 75% του μισθού και των εισφορών, φτάνοντας τα 1.250 ευρώ μηνιαίως για διάστημα έως 18 μήνες. Αυτό σημαίνει συνολική επιδότηση 22.500 ευρώ ανά θέση εργασίας. Ο δεύτερος βραχίονας στοχεύει στη δημιουργία 1.000 νέων επιχειρήσεων από ανέργους, επίσης όλων των ηλικιών, με επιδότηση 14.800 ευρώ ανά επιχείρηση για τους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας. Επιπλέον, για 500 νέους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, έχουμε σχεδιάσει ένα ειδικό επτάμηνο πρόγραμμα για δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει τον κατώτατο μισθό, πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Τον τομέα της απασχόλησης αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς από την περασμένη Τρίτη είναι διαθέσιμος ένας χρηστικός και συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (https://psifiakikarta.gov.gr/odigos-psifiakis-kartas/ ) για όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην εφαρμογή της. Για πρώτη φορά καταγράφεται ψηφιακά όλο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ψηφιακή κάρτα εργασίας με πλήρη πληροφόρηση ανά κλάδο επιχειρήσεων (τράπεζες, supermarkets, εταιρείες φύλαξης, εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης, φορείς του δημοσίου, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμός, εστίαση) και ρητή αναφορά στο προβλεπόμενο κυρωτικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, από την έναρξη εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας το 2022, σε όποιους τομείς παραγωγής και υπηρεσιών εφαρμόστηκε, οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν κατακόρυφα. Από 1,87 εκατομμύρια το 2021, έφτασαν τις 2,68 εκατομμύρια ώρες οι καταγεγραμμένες υπερωρίες το 2023, ενώ μόνο το 7μηνο Ιανουάριος-Ιούλιος 2024, ήταν ήδη 1,53 εκατομμύρια από 1,49 το αντίστοιχο διάστημα της προηγουμένης χρονιάς. Έτσι αποδεικνύουμε ποιο είναι το κόμμα και η κυβέρνηση που προστατεύει τα εισοδήματα και ειδικά τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους. Θυμίζω ότι από 1η Μαρτίου η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι, μαζί με την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της εργασίας, μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε χαμηλά το ασφαλιστικό κόστος των υπερωριών για όλες τις επιχειρήσεις. Έχω μιλήσει με πολλούς εργοδότες της εστίασης και του τουρισμού και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να βρουν εργαζόμενους, αλλά και να ανταποκριθούν στο ακόμη υψηλό μη μισθολογικό κόστος. Δεσμεύομαι λοιπόν ότι θα βρούμε λύσεις με νέες στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε η ψηφιακή κάρτα εργασίας να προστατεύσει και τους εργαζόμενους αλλά και τους επιχειρηματίες κάθε κλάδου που δίνουν καθημερινά αγώνα να δημιουργήσουν και να κρατήσουν ζωντανές νέες θέσεις εργασίας. Με σεβασμό στη νομιμότητα, αλλά και χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος, μπορούμε να περιορίσουμε αισθητά τόσο την αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία, όσο και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αυτή προκαλεί μεταξύ των επιχειρήσεων.

Μιας και μιλάμε για ελέγχους, να αναφερθώ επίσης στα πολύ θετικά αποτελέσματα των ελέγχων για τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής με τα πιλοτικά δρομολόγια «Μπροστινή Πόρτα» σε επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2024 αυξήθηκαν οι εισπράξεις του ΟΑΣΑ στην Αθήνα από τα εισιτήρια κατά 10,26% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ενώ του ΟΣΕΘ στη Θεσσαλονίκη κατά 30,42%. Προφανώς οι αυξημένοι έλεγχοι έπαιξαν ρόλο. Στις γραμμές της Αθήνας οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 54,06% αυτό το τετράμηνο, πάλι σε σύγκριση με το αντίστοιχο 4μηνο του 2023, και κατά 40,41% τα πρόστιμα. Στη Θεσσαλονίκη οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 28,08% και κατά 8,20% τα πρόστιμα (Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο). Ο περιορισμός της εισιτηριοδιαφυγής σημαίνει καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες με ποιοτικότερες και φθηνότερες υπηρεσίες για το επιβατικό κοινό. Πρόσφατο παράδειγμα το σύστημα tap2ride, η ανέπαφη πληρωμή του εισιτηρίου με την τραπεζική κάρτα στα γνωστά επικυρωτικά μηχανήματα. Την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του, 1 στα 5 εισιτήρια στην Αθήνα πληρώθηκαν έτσι. Υπενθυμίζω ότι η χρέωση γίνεται με το χαμηλότερο προβλεπόμενο κόμιστρο.

Συνεχίζω με τρία μεγάλα επενδυτικά σχέδια που αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία. Το πρώτο είναι η μεγάλη επένδυση ύψους 3 δισ. ευρώ από τον όμιλο ΟΤΕ, μέλος της Deutsche Telekom, η οποία ήδη υλοποιείται από το 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2027. Το σχέδιο δίνει έμφαση στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και 5G, ενώ, μέσω του προγράμματος «Fiber to the Home», η Ελλάδα θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία των ευρωπαϊκών χωρών στη συνδεσιμότητα. Ήδη η πρόοδός μας στη ψηφιοποίηση απέσπασε τα εύσημα του Γερμανού Διευθύνοντα Συμβούλου της DT, με τον οποίον συναντήθηκα προ ημερών. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά του πως η Ελλάδα πλέον τα πηγαίνει καλύτερα από τη Γερμανία στην ψηφιοποίηση κράτους και οικονομίας και δεν σας κρύβω χάρηκα πολύ γιατί η πρόοδος μας καταγράφεται πλέον και συγκριτικά με μεγάλες οικονομίες. Τον ενημέρωσα, μεταξύ άλλων, για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων, όπως το Gigabit voucher για νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμφωνήσαμε ότι η ψηφιοποίηση είναι προϋπόθεση για την ευημερία της επόμενης γενιάς.

Η δεύτερη, στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση προέρχεται από την ελληνική εταιρεία «Metlen Energy & Metals» του ομίλου Μυτιληναίου και αφορά την παραγωγή γαλλίου, ενός μετάλλου στρατηγικής σημασίας που χρησιμοποιείται σε smartphones, φωτοβολταϊκά, LED και μικροτσίπ υπολογιστών. Το ύψος της επένδυσης είναι 295,5 εκ. ευρώ και στόχος είναι η Ελλάδα να καλύψει πλήρως την ευρωπαϊκή ζήτηση για γάλλιο από το 2028, μειώνοντας την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές από την Κίνα, τη Ρωσία και τον Καναδα. Είναι μια επένδυση που θα αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά.

Το τρίτο επενδυτικό σχέδιο είναι της αμερικανικής εταιρείας Chevron, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων. Ο επιχειρηματικός αυτός κολοσσός εκδήλωσε ενδιαφέρον για έρευνα εντοπισμού κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και έως τα δυτικά της Κρήτης. Είναι μια σημαντική εξέλιξη που εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την ενεργειακή μας αυτονομία και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με την έρευνα να συνοδεύεται από παράλληλες πρωτοβουλίες για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή εξερεύνησης. Η παρουσία δύο ενεργειακών κολοσσών στη ελλαδική επικράτεια, της ExxonMobiL και τώρα της Chevron, ενισχύει την πεποίθηση πως η χώρα μας μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και να γίνει τα επόμενα χρόνια μια δυναμική εξαγωγική οικονομία στον τομέα της ενέργειας, τόσο στις ΑΠΕ όσο και στο φυσικό αέριο.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με μια πολιτιστική πρόταση για όσους θέλουν να δουν κάτι ξεχωριστό. Στην Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζεται μια έκθεση με χαρακτικά του Φρανθίσκο Γκόγια, τα «Los Caprichos», τα οποία απεικονίζουν την κοινωνική αδικία και τις κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις. Αν και είναι του 18ου αιώνα, τα μηνύματα που περνούν παραμένουν ακόμα και σήμερα επίκαιρα. Το αφιέρωμα συνοδεύουν έργα 10 Ελλήνων δημιουργών που «συνομιλούν» με τα χαρακτικά του Γκόγια και έχουν τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου – Ενδιάμεσος Χώρος». Είναι μια ευκαιρία να δούμε πώς η τέχνη συνδέει το παρελθόν με το παρόν και μας καλεί να σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά. Με αυτή τη σκέψη, σας εύχομαι καλή Κυριακή!»

