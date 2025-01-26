Συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας καθώς και στο εξωτερικό για την τραγωδία στα Τέμπη πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που ζητούν άμεση έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και απόδοση δικαιοσύνης.

Κεντρικό σύνθημα των συγκεντρώσεων ήταν η φράση «Δεν έχω οξυγόνο», όπως ακούγεται να λέει ένα από τα θύματα της τραγωδίας σε ηχητικό ντοκουμέντο, που πρόσφατα βγήκε στη δημοσιότητα.

Πλήθος κόσμου συμμετέχει στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες πόλεις ζητώντας δικαίωση.

«Όλοι μαζί μπορούμε! Δε γονατίζουμε! Δεν παραιτούμαστε! Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη για όλους. Απαιτούμε:

1. Άμεση έρευνα για την έκρηξη του παράνομου χημικού φορτίου και τη φωτιά που έκαψε ζωντανούς τους αγαπημένους μας . Θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι μέσα στα βαγόνια - Δολοφόνους.

2. Εξηγήσεις Τασούλα πριν την ορκωμοσία του στο ανώτατο αξίωμα για το θάψιμο των δικογραφιών στα Τέμπη στα συρτάρια της Βουλής.

Στο Σύνταγμα την Κυριακή, χτυπά δυνατά η καρδιά της κοινωνίας», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών στο κάλεσμά τους για τη σημερινή κινητοποίηση.

Αθήνα

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο πριν τις 12 μμ άρχισε να συγκεντρώνεται στην πλατεία Συντάγματος και περιμετρικά αυτής. Λίγο αργότερα, συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών πραγματοποίησαν ομιλίες ζητώντας δικαιοσύνη καθώς και «κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία».

Στο συλλαλητήριο βρέθηκαν μεταξύ άλλων πολιτικοί και βουλευτές.

«Η Δικαιοσύνη και η Αλήθεια είναι το Οξυγόνο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις συγκεντρώσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ενώνει τη φωνή του με την ελληνική κοινωνία σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε:

«Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα συγκαλυφθεί. Απαιτούμε άμεσα να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Δικαιοσύνης και όλα τα στοιχεία να είναι στο φως και να έρθουν στη Βουλή. Η Δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας. Σήμερα διαδηλώνουμε για το οξυγόνο της Δημοκρατίας».

Να αποκαλυφθούν όλα τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, τόνισε απο τη συγκέντρωση στις Σέρρες, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Χιλιάδες κόσμου συμμετέχει και στη Θεσσαλονίκη

Μαζική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στη συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, για το δυστύχημα στα Τέμπη, που διοργανώθηκε μετά από το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και με τη συμμετοχή μαζικών φορέων και συλλόγων.

To «παρών» έδωσαν γονείς παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, οι οποίοι σε δηλώσεις τους ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη συμπαράσταση και ζήτησαν δικαίωση.

Ακολούθησε πορεία προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στην κεφαλή της οποίας ήταν το πανό του Συλλόγου Εργαζόμενων στον Σιδηρόδρομο. Τμήμα των διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς το Διοικητήριο.

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε πολλές πόλεις της Μακεδονίας, σε Χαλκιδική, Σέρρες, Ημαθία, Κιλκίς και Πέλλα.

Κλειστός είναι και ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης για το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, αλλά ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό και οι συρμοί δεν σταματούν», επισημαίνεται στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Μετρό.

Πάτρα

Μαζική συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην αχαϊκή πρωτεύουσα για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, έπειτα από κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Στην πολυπληθή συγκέντρωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κομμάτων, φορέων, συλλόγων, συνδικαλιστικών σωματείων, συλλογικοτήτων, φοιτητές, μαθητές και απλοί πολίτες, ενώ η πορεία που ακολούθησε πέρασε έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Πάτρας.

Με κεντρικό σύνθημα, «Δεν έχω οξυγόνο», οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες για την πολύνεκρη τραγωδία και εξέφρασαν την στήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Σε δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «αυτό το έγκλημα δεν ξεχνιέται και σήμερα είμαστε εδώ για να φωνάξουμε ότι δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί».

Πλήθος κόσμου και σε Βόλο, Ιωάννινα, Ηλεία, Αμαλιάδα

Πολίτες από όλες τις περιοχές του Βόλου συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι έξω από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κατέκλυσαν την παραλία της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, απαιτώντας να κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς η Δικαιοσύνη και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων επιβατών.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, ήταν να μην υπάρξει συγκάλυψη στα αίτια που προκάλεσαν τη σιδηροδρομική τραγωδία, ενώ παρουσία είχαν δεκάδες φορείς, σύλλογοι, σωματεία και συλλογικότητες από όλη τη Μαγνησία.

Της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας προηγήθηκαν και ακολούθησαν πορείες στο κέντρο του Βόλου.

Φωτογραφίες από Βόλο:

Πολίτες, κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, φοιτητές, μαθητές οικογένειες με παιδιά, συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων ζητώντας δικαιοσύνη και ανάληψη ευθυνών για την τραγωδία στα Τέμπη.

Με κεντρικό σύνθημα "δεν έχω οξυγόνο", οι συγκεντρωμένοι, ζήτησαν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Από την κεντρική πλατεία στην συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας έως την λίμνη.

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις άλλες πόλεις της Ηπείρου.

Φωτογραφίες και βίντεο από Ιωάννινα:

Δείτε φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις σε Πύργο και Αμαλιάδα:

Λαμία

Άτομα κάθε ηλικίας βρίσκονται στο κέντρο της Λαμίας για να ζητήσουν την απόδοση δικαιοσύνης για τα 57 θύματα των Τεμπών ανταποκρινόμενοι στο πανελλαδικό κόσμο του Συλλόγου Συγγενών για τα Τέμπη. Παρών και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών.

Κόρινθος: Στους δρόμους εκατοντάδες πολίτες για τα θύματα των Τεμπών

Με τα συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» και «Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία», πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, συμμετέχοντας στο κάλεσμα για του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr. το κέντρο της Κορίνθου έχει πλημμυρίσει από κόσμο, που ζητάει δικαίωση για τα αδικοχαμένα θύματα. Πλήθος σωματείων, μαζικών φορέων, συλλογικοτήτων, πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων δίνει το «παρών»

Σέρρες

Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη που πραγματοποιείται στην πλατεία Ελευθερίας στις Σέρρες (παράλληλα με πολλές πόλεις της Ελλάδας), παραβρίσκεται ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η πολιτική συγκέντρωση-συνεστίαση της Κομματική Οργάνωσης Σερρών του ΚΚΕ στην οποία ο κ. Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει ομιλία θα μεταφερθεί στις 2 μ.μ., στον ίδιο χώρο, στην αίθουσα δεξιώσεων «Olympion Hall».

Ηράκλειο Κρήτης

Στο Ηράκλειο από νωρίς άρχισε να μαζεύεται πλήθος κόσμου στην πλατεία ελευθερίας, παρά τις εργασίες ανάπλασης που είναι σε εξέλιξη, αλλά και στην Λεωφόρο Δικαιοσύνης, με τους συγκεντρωμένους να φτάνουν σχεδόν μέχρι και το λεγόμενο σταυρό της πόλης, κοντά στην Πλατεία Λιονταριών.

Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, συμμετέχοντας στο κάλεσμα διαμαρτυρίας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, σε μια κινητοποίηση για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, το Φεβρουάριο του 2023.

Με σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο», οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να αποδοθούν οι ευθύνες όπου και σε όποιον αυτές αναλογούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι και συλλογικότητες, φοιτητές και μαθητές, όπως και απλοί πολίτες, που δήλωσαν ότι «τα θύματα των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστούν» και πως «απαίτηση της κοινωνίας είναι να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθεί η μνήμη τους». Κρατώντας πανό στα χέρια, πολίτες όλων των ηλικιών, εξέφρασαν την στήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι «δεν θα ανεχθούν τη συγκάλυψη ή οποιαδήποτε προσπάθεια να μην αναδειχθούν όλες οι παράμετροι αυτής της τραγωδίας».

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στην πλατεία Ελευθερίας, ο οποίος μάλιστα κάλεσε τους συμμετέχοντες να τηρήσουν για τα θύματα ενός λεπτού σιγή, ήταν ο ειδικός πραγματογνώμονας για θέματα πυρκαγιάς και τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων, τόνισε πως "καθόλη τη διάρκεια των ερευνών, κάθε φορά που μεγάλωναν οι δυσκολίες, πάντα υπήρχε μια χαραμάδα ελπίδας που μας την έδιναν τα ίδια τα παιδιά" και πώς "η αλήθεια έχει πάντα τρόπο να εμφανίζεται".

Αμέσως μετά την συγκέντρωση και την ολοκλήρωση των χαιρετισμών, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, δηλώνοντας όπως τόνισαν, έτοιμοι, να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να συμμετέχουν σε όσες κινητοποιήσεις ακολουθήσουν, προς υποστήριξη όσων έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στο τραγικό δυστύχημα.

Συλλαλητήρια σε Χανιά και Ρέθυμνο για την τραγωδία των Τεμπών

Χιλιάδες πολίτες απαίτησαν απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά.

Φορείς συλλογικότητες, φοιτητές, οργανώσεις, απλοί πολίτες όχι μόνο από την πόλη αλλά και άλλους δήμους και χωριά των Χανίων, απαίτησαν με τη συμμετοχή και την παρουσία τους πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Οι πάνω από 5.000 συμμετέχοντες με συνθήματα πανό και πλακάτ όπου ανέγραφαν ονόματα θυμάτων της τραγωδίας, ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα και τιςς οικογένειές τους.

«Δικαιοσύνη» και «αλήθεια» οι λέξεις που κυριάρχησαν και κατά τη διάρκεια της πορείας που ακολούθησε το συλλαλητήριο περνώντας μπροστά από το δημαρχιακό μέγαρο. Οι διαδηλωτές απαίτησαν επίσης να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της πολιτικής εξουσίας και οι έρευνες να είναι ανενόχλητες. «Δεν υπάρχει άλλο οξυγόνο ούτε υπομονή για εγκληματική αδιαφορία, ούτε όμως μέλλον για τη χώρα όταν ένοχοι κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς τιμωρία», ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πολίτες και νέα παιδιά.

Συγκέντρωση και πορεία για τα Τέμπη πραγματοποιήθηκε και στο Ρέθυμνο με τη συγκέντρωση χιλιάδων πολιτών στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

Καλαμπάκα

