Αυξάνουν οι εκταμιεύσεις στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

«Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1286 εκταμιεύσεις και έχουν εγκριθεί 1800 αιτήσεις και 9632 υπαγωγές. Μέχρι το τέλος του 2024, πάνω από 18.000 πολίτες θα έχουν βρει το σπίτι τους. Μετά από χρόνια, το κράτος λαμβάνει πρωτοβουλία για τη στέγη», υπογράμμισε η κα Ζαχαράκη.

Επίσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι «σύντομα θα τρέξει το πρόγραμμα ανακαινίζω - νοικιάζω ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Δίνουμε περισσότερες επιλογές στον πολίτη και να νοικιάσει και να αγοράσει».

Επίσης, η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι «φέτος έχουμε δώσει πάνω από 360 εκατομμύρια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Και αυτή την κρατική ενίσχυση θα την αυξήσουμε κατά 15 εκατομμύρια το 2024 ώστε να έχουμε περισσότερα vouchers. Πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας».

Αναφερόμενη στα επιδόματα, τόνισε ότι «δεν επηρεάζονται τα ΑμεΑ. Το 50% των επιδομάτων πηγαίνει στη χρεωστική κάρτα. Ήδη αυξήθηκαν τα αναπηρικά. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες που έχουν την ψηφιακή κάρτα για τα ΑμεΑ και τον προσωπικό βοηθό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.