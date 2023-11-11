Του Αντώνη Αντζολέτου

Ελαφρύ δείπνο στο Περιστέρι με τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπέθ, τη Ράνια Σβίγκου, τον Γιώργο Βασιλειάδη, τη Δώρα Αυγέρη και τον Μανώλη Καπνισάκη είχε χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης. Το μενού μπορεί να μην είχε αυστηρά μόνο τις διαγραφές, ωστόσο στο επιτελείο του γνωρίζουν πως η μάχη που θα δοθεί σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή δεν θα είναι εύκολη. Κατά πολλούς θα είναι ιστορική και θα καθορίσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επικείμενη διάσπαση μπορεί να μετατραπεί σε διάλυση μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε οι τέσσερις διαγραφές των Νίκου Φίλη, Πάνου Σκουρλέτη, Δημήτρη Βίτσα και Στέφανου Τζουμάκα να επικυρωθούν μέσω εσωτερικού δημοψηφίσματος προσπερνώντας ακόμα και την Κεντρική Επιτροπή αν αποφανθεί αρνητικά. Από το χρονικό σημείο αυτό και μετά όλα στην Κουμουνδούρου πήραν φωτιά.

«Ομπρέλα», «Ομάδα Αχτσιόγλου» και «Νεοπροεδρικοί» συνεδρίαζαν χθες το βράδυ για να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν σήμερα. Όλα δείχνουν πως υπάρχει ένα κοινό μέτωπο ανάμεσα στα δυο πρώτα μπλοκ, καθώς θα θέσουν θέμα αποκήρυξης της πρότασης για το δημοψήφισμα. Πιστεύουν πως έχουν την πλειοψηφία προκειμένου η ηγετική πλευρά να υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα. Αυτό σημαίνει πως από την πλευρά της «Ομπρέλας» πρώτα θα περιμένουν που θα οδηγήσει αυτή η διαδικασία και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και μετά θα προχωρήσουν στην αποχώρησή τους. Ακόμα και αν χρειαστεί να περιμένουν μέχρι την Κυριακή.

Υπάρχει περίπτωση να τεθεί και πρόταση μομφής κατά του προέδρου όπως ορίζει το καταστατικό; Όλα θα εξαρτηθούν από τις ισορροπίες, ωστόσο κάποιοι υποστηρίζουν πως μια νίκη για το θέμα του δημοψηφίσματος θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική ρωγμή στην ηγετική ομάδα και ότι είναι αρκετή. Και επειδή στην πολιτική μάχες δεν δίνονται αν δεν είναι σίγουρο πως θα κερδηθούν η μομφή είναι μια κίνηση που θέλει πολλές δεύτερες και τρίτες σκέψεις πριν υλοποιηθεί. Πρέπει πλέον να συνυπολογιστεί πως η «Ομπρέλα» δεν διαθέτει ήδη δυο στελέχη στις τάξεις της, τον Νίκο Βούτση και τον Πάνο Σκουρλέτη, που έχουν παραιτηθεί και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σήμερα.

Η «ομάδα Αχτσιόγλου» θα καταθέσει κανονικά στην Κεντρική Επιτροπή, όπως είχε σχεδιάσει εξαρχής, ένα κείμενο που θα περιγράφει τις ενστάσεις της για τη λειτουργία του κόμματος. Θα μιλά για τις διαλυτικές τάσεις που επικρατούν και την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να επιτελέσει το έργο του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το συγκεκριμένο μπλοκ δέχεται αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πίεση σχετικά με το τι θα πράξει. Ούτε χθες το βράδυ φαίνεται να πήρε κάποια απόφαση για αποχώρηση από το κόμμα.

Τελεσίγραφο έστειλε χθες ομάδα των προεδρικών προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναταραχή. H Όλγα Γεροβασίλη, o Αλέκος Φλαμπουράρης, o Κώστας Ζαχαριάδης, o Θανάσης Θεοχαρόπουλος, o Γιάννης Ραγκούσης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Νίκος Παππάς έκαναν σαφές πως η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις διαγραφές δεν μπορεί να περάσει. «Δυστυχώς αυτές τις μέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας κείμενα αποχώρησης μελών του κόμματος. Μεταξύ αυτών και στελεχών που έχουν παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας.

Οι δημόσιες δηλώσεις συνεχίζονται. Η ταλαιπωρία των μελών μας πρέπει να σταματήσει. Ειδικά υπό το φως και των σημερινών καταγγελτικών δηλώσεων θεωρούμε αυτονόητο ότι παρέλκουν οι λόγοι για τις παραπομπές στην επιτροπή δεοντολογίας. Πόσο μάλλον η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για ένα τέτοιο ζήτημα», σημείωναν χαρακτηριστικά. Ήταν το πιο ηχηρό μήνυμα των τελευταίων ωρών που άλλαξε τη ροή των πραγμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το θέμα και ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με την Όλγα Γεροβασίλη, τον Αλέκο Φλαμπουράρη και τους δυο γραμματείς.

Όλοι ασφαλώς θα περιμένουν να δουν τι θα πει ο Στέφανος Κασσελάκης στην εισήγησή του και αν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιο βήμα πίσω. Χθες το βράδυ κατά την περιοδεία του στη Δυτική Αθήνα όταν ρωτήθηκε για το θέμα είπε πως «οι ύβρεις οι οποίες δεν ανασκευάζονται είναι ύβρεις προς τα όλα τα μέλη. Ύβρεις προς τη βάση δεν μπορεί ένας πρόεδρος να τις νομιμοποιήσει».

Ενδεχομένως ο Στέφανος Κασσελάκης να επιχείρησε με τη χθεσινή του ανακοίνωση να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στην αδυναμία διαμόρφωσης πλειοψηφίας υπέρ των διαγραφών στην Κεντρική Επιτροπή και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, υποστηρίζουν στελέχη από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Εκτιμούν σε κάθε περίπτωση πως η ανακοίνωση του αν και μαγνητοσκοπημένη και συνεπώς μελετημένη με κάποιους στενούς συνεργάτες του, ήταν βιαστική. Εκτός αν πίστευε πως απλώς θα έπεφτε στο κενό και θα έκανε για ακόμα μια φορά επίδειξη πυγμής επειδή η «Ομπρέλα» έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή της.



Πηγή: skai.gr

