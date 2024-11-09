«Έκανα πολλές προσπάθειες το προηγούμενο διάστημα για να μη φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ και καιρό δεν έπρεπε να συμβούν αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να το λύσουμε με πολιτικούς όρους και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μη συμβεί», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Ρήγας, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στο συνέδριο του κόμματος.

Τόνισε, επίσης, ότι «ήμουν απέναντι σε όλες αυτές τις διασπάσεις. Έχει γίνει λάθος» και πρόσθεσε: «Ο διχασμός έχει φτάσει μέχρι τη βάση και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα λέω ότι δεν πρέπει να φύγει ο κόσμος, ανεξάρτητα τι έχει γίνει».

«Είναι βέβαιο ότι είναι μία διαφορετική μέρα. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει ευθύνη για τα χθεσινά γεγονότα, ο κ. Ρήγας απάντησε: «Η ΚΟΕΣ έχει ευθύνη που δεν μπορούσε να μπει ο κόσμος μέσα».

«Απο πέρυσι τον Ιούλιο επιχειρήθηκε ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορους διαδρόμους», τόνισε.

