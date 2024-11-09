Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, λίγο μετά το χθεσινό δραματικό συνέδριο του κόμματος που οδήγησε στην τρίτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα χρόνο, ανακοίνωσε με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Ευάγγελος Αντώναρος.

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα στις 11.00 πρωί με ομιλίες συνέδρων.

Οι τέσσερις υποψηφιότητες των Απόστολου Γκλέτσου, Παύλου Πολάκη, Σωκράτη Φάμελλου και Νικόλα Φαραντούρη εγκρίθηκαν χθες με μεγάλη πλειοψηφία.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Πριν από 3 λεπτά υπέβαλα την παραίτηση μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στον συντονιστή της ΟΜ Αρτέμιδας όπου ανήκω. Δεν είμαι διατεθειμένος να "συμπορευτώ" ούτε λεπτό με τους κομματικούς πραξικοπηματίες που ολοκλήρωσαν σήμερα το προγραμματισμένο έγκλημα τους σε βάρος των δημοκρατικών διαδικασιων.

Είναι άθλιοι κι αξιοθρήνητοι γράφοντάς σήμερα τις πιο μαύρες σελίδες της μεταπολίτευσης. Μένω αμετακίνητα προσηλωμένος στις αρχές της δημοκρατίας και της προόδου προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία για το μέλλον!»

Πηγή: skai.gr

