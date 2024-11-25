ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Tέλος στην αντιμεταναστευτική υστερία

«Να μπει τέλος στην αντιμεταναστευτική υστερία στην Ελλάδα και στη Ευρώπη», ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή το ναυάγιο στις ακτές της Σάμου.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Οχτώ συνάνθρωποί μας, μεταξύ των οποίων 6 ανήλικα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα στα νερά του Αιγαίου, σε ένα ακόμα τραγικό προσφυγικό ναυάγιο, του οποίου οι συνθήκες ακόμα διερευνώνται, κοντά στις ακτές της Σάμου. Πέρα από την αυτονόητη θλίψη που προκαλεί η είδηση, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το αίτιο τέτοιων τραγωδιών δεν είναι παρά η (αντι)προσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και της ελληνικής κυβέρνησης ειδικότερα. Όσο δεν ανοίγονται ασφαλείς δίοδοι για τους ανθρώπους που τρέχουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις κάθε είδους διώξεις, όσο η Ευρώπη υψώνει φράχτες και εφαρμόζει αποδεδειγμένα την απάνθρωπη τακτική των pushbacks, όπως συμβαίνει στο Αιγαίο, τόσο περισσότερο θα σπρώχνει πρόσφυγες και μετανάστες ολοένα και βαθύτερα στα δίχτυα των διακινητών και σε ακόμα πιο επικίνδυνες διαδρομές με τραγικά αποτελέσματα σαν το σημερινό, πολύνεκρο ναυάγιο. Είναι επείγον να μπει ένα τέλος στην αντιμεταναστευτική υστερία, που ενορχηστρώνει η ακροδεξιά και πρόθυμα υιοθετούν τα δεξιά κόμματα ανά την Ευρώπη - ανάμεσά τους φυσικά και η Νέα Δημοκρατία - ανησυχώντας για το εκλογικό τους ακροατήριο. Είναι καθήκον κάθε προοδευτικού κόμματος και κάθε προοδευτικού πολίτη να επαναφέρουμε στο προσκήνιο την αλληλεγγύη και, εν τέλει, την ανθρωπιά».

Κλείνοντας στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης υποστηρίζοντας «Οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη έχουν αποδεδειγμένα βαρύ μητρώο στη διαχείριση της μετανάστευσης - από τα pushbacks ως την Πύλο. Τα κροκοδείλια δάκρυα περιττεύουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.