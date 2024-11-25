Η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στη Σία Κοσιώνη

Η πρώτη συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη μετά την αναγγελία του νέου κόμματος και 24 ώρες μετά τις εκλογές για τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, στο PRIME TIME.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στη Σία Κοσιώνη για όλα: για το νέο κόμμα, την κοινοβουλευτική του δύναμη, τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, τις αποστάσεις που θα κρατήσει από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.

