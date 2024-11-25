Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου αναμένεται να εξετάσει η Βουλή μετά από αίτημα των δικαστικών αρχών.

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου αφορά περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης δίκης που εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων κατ’ εξακολούθηση και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.

«Βρέθηκα στο στόχαστρο της δημοτικής αρχής του Βόλου, και της δικαστικής αρχής του Βόλου. Η λειτουργία της δικαστικής αρχής ήταν αδιανόητη μέχρι και ο Αδωνις Γεωργιάδης έχει πει ότι για να γλιτώσουμε από σένα μέχρι και τις ειδικές δυνάμεις θα φέρουμε. Να φωτιστεί η υπόθεση… Θα τα αξιοποιήσω όλα αυτά που γίνονται για να φωτιστεί η υπόθεση να μη μείνει στο σκοτάδι» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι πράξεις που αποδίδονται στην κυρία Κωνσταντοπούλου περιλαμβάνουν κλήση στην Αστυνομία από το κινητό της τηλέφωνο εν μέσω συνεδρίασης, με στόχο την παρέμβαση της ΕΛΑΣ κατά του προεδρεύοντος δικαστή και της εισαγγελέως. Επίσης, φέρεται να αφαίρεσε μικρόφωνο από την έδρα και να παρενέβη στον υπολογιστή που χρησιμοποιούσε το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι δικαστικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Κατά πληροφορίες, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει κληθεί για να δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας την ερχόμενη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου ενώ αναμένεται μέσα στο επόμενο 15ήμερο η υπόθεση να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια για την ψηφοφορία.

