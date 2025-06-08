ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Μητσοτάκης θυμίζει τους μουσικούς του Τιτανικού

Σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη νέα ανάρτησή του στο Facebook.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η ανασκόπηση του πρωθυπουργού πλέον θυμίζει τη «τελευταία παρτιτούρα των μουσικών του Τιτανικού» και πως οι πολιτικές του βυθίζουν την αξιοπιστία της χώρας και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται αποκομμένος από την πραγματικότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εστιάζει επίσης στην αναφορά του κ. Μητσοτάκη για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, κάνοντας λόγο για κυβερνητική αδράνεια που οδήγησε σε επιπλοκές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Επιπλέον, επικρίνεται η στάση του ως προς τη βία στα γήπεδα, την πολιτική «νόμου και τάξης» στα πανεπιστήμια και την προβολή της στεγαστικής πολιτικής, την ώρα –όπως σημειώνεται– που οι πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, την οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί επικοινωνιακά για να στηρίξει αφήγημα περί «αναποτελεσματικού κράτους», ενόψει της συζήτησης για συνταγματική αναθεώρηση.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «δεν είναι όλα επικοινωνία», υποστηρίζοντας πως η κοινωνία βιώνει καθημερινά την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, τις στρεβλώσεις στην αγορά και τα σκάνδαλα, γεγονότα που δεν αντιστρέφονται με εβδομαδιαίες αναρτήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.