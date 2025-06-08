ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει τη φορολογική αφαίμαξη

Σφοδρή κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον Πρωθυπουργό, με αφορμή την ανάρτησή του την Κυριακή για την εξαμηνιαία έκθεση της Κομισιόν.
Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι «πανηγυρίζει για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ο ίδιος κατήγγειλε όταν ήταν στην αντιπολίτευση», υποστηρίζοντας ότι αυτά επιτυγχάνονται «μέσω της φορολογικής αφαίμαξης της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων».
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τον Πρωθυπουργό και για την αποσιώπηση, όπως είπε, κρίσιμων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, όπως η νέα αύξηση του πληθωρισμού, το αυξημένο κόστος στέγασης και το υψηλό κόστος μεταφορών, τη στιγμή που – σύμφωνα με τον ίδιο – «στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές αποκλιμακώνονται».
Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί «στους αγώνες μπάσκετ και τη Μονή του Σινά», γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει ότι «είναι πλέον εκτός τόπου και χρόνου».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.