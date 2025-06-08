ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει τη φορολογική αφαίμαξη

Σφοδρή κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον Πρωθυπουργό, με αφορμή την ανάρτησή του την Κυριακή για την εξαμηνιαία έκθεση της Κομισιόν.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι «πανηγυρίζει για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ο ίδιος κατήγγειλε όταν ήταν στην αντιπολίτευση», υποστηρίζοντας ότι αυτά επιτυγχάνονται «μέσω της φορολογικής αφαίμαξης της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τον Πρωθυπουργό και για την αποσιώπηση, όπως είπε, κρίσιμων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, όπως η νέα αύξηση του πληθωρισμού, το αυξημένο κόστος στέγασης και το υψηλό κόστος μεταφορών, τη στιγμή που – σύμφωνα με τον ίδιο – «στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές αποκλιμακώνονται».

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί «στους αγώνες μπάσκετ και τη Μονή του Σινά», γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει ότι «είναι πλέον εκτός τόπου και χρόνου».

Πηγή: skai.gr

