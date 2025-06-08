Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι με πρωτοβουλίες και δράσεις να αναδείξει τις μεγάλες διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ σε ζητήματα οικονομίας, μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής πολιτικής.

Το στοίχημα της ηγετικής ομάδας είναι να αναδειχθεί το πρόγραμμα τομών και αλλαγών του ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τη ριζική μεταρρύθμιση του κράτους ώστε αυτό να υπηρετεί τον πολίτη.

Αιχμή του δόρατος για τα πράσινα στελέχη είναι η οικονομία και η στήριξη του εισοδήματος της κοινωνικής πλειοψηφίας μέσα από την καταπολέμηση της ακρίβειας και τη στήριξη των μισθών.Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων προτάσσεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως και η επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο σταδιακά.

«Το ΠΑΣΟΚ, εδώ και μήνες, έχει ανοίξει τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η δημόσια διοίκηση. Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα παρουσιάσω μια συνολική πρόταση για το κράτος και το πώς αυτό θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον πολίτη και δεν θα καταλήγει να είναι κράτος-λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε κυβερνώντα, όπως συμβαίνει σήμερα...Θεωρούμε ότι πια έχουν ωριμάσει τα πράγματα για τον 13ο και 14ο μισθό, με αφετηρία το 13ο.” σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Βέβαια, η προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί σταθερά για το ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρουν την ανάγκη θέσπισης συστήματος ρύθμισης σε πολλές δόσεις των οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα της στέγασης που αποτελεί κεντρικό θέμα της πολιτικής του κόμματος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ για τα πράσινα στελέχη που έχουν ήδη παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Επιμένουν ότι είναι αναγκαία τα εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών.

Αναμένεται από τα στελέχη του κόμματος να ξεδιπλώσουν το πρόγραμμα του κόμματος και να εξειδικεύσουν τις μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, μεγέθη στα οποία θεωρούν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι «η χώρα είναι ουραγός.»

Σημειώνουν ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου θα επιτευχθεί με προτεραιότητα στην Περιφερειακή ανάπτυξη, επενδύσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό και την αυτοματοποίηση και θα είναι από τα κεντρικά στοιχεία του προγράμματος ανόρθωσης της οικονομίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επόμενες πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ θα αφορούν στην Οικονομία και το Ιδιωτικό χρέος.

Βέβαια, σε κάθε τόνο στελέχη από το στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να αναδείξουν τη “διαχειριστική ανεπάρκεια της ΝΔ” όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν που πηγαίνει από “Φιάσκο σε Βατερλώ” παραπέμποντας τις εξελίξεις με τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, το ζήτημα της Ευρωάμυνας αλλά και τη διαχείριση στο εσωτερικό των αγώνων μπάσκετ.

Χαριλάου Τρικούπη σε ΝΔ: Στηρίξτε την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ

Ψηλά στην ατζέντα του κόμματος παραμένει η πρόταση που κατατέθηκε απο το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για κακουργήματα για τον Κώστα Καραμανλή, τον Χρήστο Σπίρτζη και ακόμα έξι υφυπουργών των αντίστοιχων περιόδων.

“Πιστεύουμε πως προκύπτει από τα στοιχεία με ξεκάθαρο τρόπο ότι επήλθε διατάραξη της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και εμείς ζητάμε να ελεγχθεί εάν είχε ποινική ευθύνη ο αρμόδιος και υπεύθυνος Υπουργός” τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Στελέχη της πράσινης παράταξης επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία ότι η πρόταση τους είναι απολύτως τεκμηριωμένη και νομικά αλλά και πολιτικά ορθή.Το γεγονός ότι κατατέθηκε με τις υπογραφές των βουλευτών του κινήματος και μόνον ήταν μια προσωπική απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη που οι υποστηρικτές του σπεύδουν να υπογραμμίσουν ότι δικαιώθηκε, μετά και τις εξελίξεις με την πρόταση της Κουμουνδούρου και τα μπρος πίσω των υπογραφών του Κινήματος Δημοκρατίας. Διακρίνουν μάλιστα ένα άγχος από τη Νέα Δημοκρατία μην τυχόν και ορισμένοι βουλευτές δεν ψηφίσουν καν τη σύσταση προανακριτικής για πλημμέλημα για τον κ. Καραμανλή και καλούν και την πλειοψηφία να στηρίξει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

"Αν έχει άγχος η πλειοψηφία και εννοεί πως δεν θέλει να μπει εμπόδιο στη δικαιοσύνη, υπάρχει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής που είναι ισορροπημένη και σε στέρεα νομική βάση και τους καλούμε να τη στηρίξουν.Το κυριότερο είναι δε, ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι τελείως κατασκευασμένη με σκοπό την απαλλαγή του πριν φτάσει στο φυσικό δικαστή" σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στο OPEN.

Γραμματεία Κ.Ο.Ε.Σ- Ο Ν. Ανδρουλάκης “ξεσκονίζει” βιογραφικά

Μπορεί ο Γιάννης Βαρδακαστάνης να ανακοινώθηκε και επίσημα εδώ και δύο εβδομάδες ως Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα μέλη που θα απαρτίζουν το όργανο ωστόσο ακόμα αναζητούνται. Είναι ένα ζήτημα που χειρίζεται προσωπικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που ξεσκονίζει τις εισηγήσεις που δέχεται προκειμένου να αποφασίσει τους περίπου 30 εκλεκτούς που θα οδηγήσουν το κόμμα στο συνέδριο. Αναζητείται ένα μείγμα στελεχών αντιπροσωπευτικό που θα αναδείξει τον προσανατολισμό του κόμματος και θα φωτίσει το γεγονός οτι η πράσινη παράταξη έχει στραμμένο το βλέμμα στην κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

