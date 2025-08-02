ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα κολέγια σε ΑΕΙ

«Η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδότησε η κυβέρνηση, κατά παράβαση του Συντάγματος, αποδεικνύει πως δεν πρόκειται για κάτι περισσότερο από την παραχώρηση της πανεπιστημιακής ιδιότητας στα εγχώρια κολέγια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις πληροφορίες ότι πήραν το «πράσινο φως» από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έξι μη κρατικών ΑΕΙ.



Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, «το σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την υπονόμευση της δημόσιας Παιδείας και τη μετατροπή των φοιτητών σε πελάτες βρίσκεται σε εξέλιξη».

Συνεχίζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «με τον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από τα δημόσια ΑΕΙ, μέσω του απαράδεκτου μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η κυβέρνηση έχει φτιάξει μια τεράστια δεξαμενή δυνητικών πελατών για τα ιδιωτικά δήθεν πανεπιστήμια, που θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ προκειμένου να αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών αμφιβόλου ποιότητας. Την ίδια στιγμή, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των ΑΕΙ τα οδηγεί σε μαρασμό και ασφυξία».



Καταλήγοντας αναφέρει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τη δημόσια Παιδεία. Το δικαίωμα στη μόρφωση και την εκπαίδευση είναι και πρέπει να είναι καθολικό, όχι για λίγους κι "εκλεκτούς"».



Πηγή: skai.gr

