Ανακοίνωση για τον χάρτη της Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την στάση της κυβέρνησης εξέδωσαν ο Δημήτρη Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και Μανώλης Χριστοδουλάκη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

«Η εθνική κυριαρχία και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν τελούν υπό καθεστώς φοβικού αυτοπεριορισµού στο όνομα της "αποφυγής εντάσεων"» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η σηµερινή καταδικαστέα απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο µέσω της εξαγγελίας δήθεν «θαλάσσιων πάρκων» αμφισβητώντας τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής και αποτύπωση αυτής «επί χάρτου».

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα οφείλει να μην υποχωρήσει και να μην ανεχτεί τις νέες παράνομες τουρκικές πρωτοβουλίες, που αυτονοήτως δεν έχουν καμία νομική ισχύ και δεν παράγουν καμία νομική συνέπεια. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να µην περιοριστεί σε ανακοινώσεις, αλλά να διεθνοποιήσει άμεσα το ζήτημα στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., της UNESCO και του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ως προπέτασμα παραβίασης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Ζητάµε, εκ νέου, την επιτάχυνση της υλοποίησης των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων της Ελλάδας, και σε υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, µε πλήρη επιστηµονική και θεσµική τεκµηρίωση. Η εθνική κυριαρχία και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν μπορούν να τελούν υπό καθεστώς φοβικού αυτοπεριορισµού στο όνοµα της “αποφυγής εντάσεων”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.