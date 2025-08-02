ΣΥΡΙΖΑ για τα «θαλάσσια πάρκα» της Τουρκίας: «Η κυβέρνηση να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες»

Να προβεί «στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας» καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την κυβέρνηση, μετά τη δημοσιοποίηση σήμερα από την Τουρκία χαρτών για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η σημερινή τουρκική εξαγγελία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, με το πρώτο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου και το δεύτερο να αποκλείει το Καστελόριζο, αποτελεί μία ακόμη παράνομη τουρκική ενέργεια η οποία παραβιάζει κατάφωρα το Δίκαιο της Θάλασσας και το Δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και αποτελεί μία ακόμη αποτύπωση των αναθεωρητικών αφηγημάτων της Άγκυρας.

Υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την Κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας.

Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Παράλληλα, την καλούμε να παρουσιάσει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του αναθεωρητικού τουρκικού αφηγήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” και την δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο με την Ελλάδα στη βάση του διεθνούς δικαίου».



Πηγή: skai.gr

