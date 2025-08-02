Κυβερνητικές πηγές: Σήμερα, μάθαμε ότι και η Χαριλάου Τρικούπη έχει τη φιλοδοξία να πιστοποιεί πανεπιστήμια

«Σήμερα, εκτός από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, μάθαμε ότι και η Χαριλάου Τρικούπη έχει τη φιλοδοξία να πιστοποιεί πανεπιστήμια. Τελικώς, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να ανατρέψει τη θέση του και να δεχτεί ότι η ΕΘΑΕΕ συνιστά πραγματική ανεξάρτητη αρχή. Πάλι καλά», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του κόμματος σχετικά με τις πιστοποιήσεις μη κρατικών ΑΕΙ.

«Επαναλαμβάνουμε: οι ανακοινώσεις που θα γίνουν αφορούν το ποιες προτάσεις είναι ώριμες να ξεκινήσουν τώρα. Όχι το ποιες θα ξεκινήσουν συνολικά. Το να υπάρχουν ακόμα ζητήματα κτιριολογικά ή επιχειρησιακά, που πρέπει να επιλυθούν, αναδεικνύει τις ποιοτικές δικλίδες του νόμου. Αυτό, δηλαδή, που το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε ότι δεν ισχύει τώρα το επικαλείται ως επιχείρημα», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν:

«Τέλος, επαναλαμβάνουμε το εξής: το να επιτίθεται ο Νίκος Ανδρουλάκης σε κάποια πανεπιστήμια και σε κάποια όχι, είναι περίεργο στην καλύτερη των περιπτώσεων».





Πηγή: skai.gr

