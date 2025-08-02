Έξι μη κρατικά ΑΕΙ θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» και με βάση την εισηγητική έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης προς το υπουργείο Παιδείας.

«Πράσινο φως» πήραν:

- το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας το οποίο έχει δημιουργήσει στη χώρα μας εγκαταστάσεις για το παράρτημα του

-το πανεπιστήμιο του Υork το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης,

- το πανεπιστήμιο Keele το οποίο συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο,

- τo βρετανικό Open University που συνεργάζεται με με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης,

- το London Metropolitan University, το οποίο συνεργάζεται με το City Unity College στην Αθήνα και

- το πανεπιστήμιο Derby, που στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Mediterranean College.

Πέντε αιτήσεις δεν προκρίθηκαν ενώ μια απεσύρθη στο παραπέντε.

Για πολύ αυστηρή αξιολόγηση ώστε να τηρηθούν τα ποιοτικά κριτήρια κάνουν λόγο στελέχη του υπουργείου.

Οι παρατηρήσεις ήταν υπερβολικές υποστηρίζει η πλευρά των κολεγίων που δεν αδειοδοτήθηκαν.

Ωστόσο, όσοι κόπηκαν έχουν το δικαίωμα να επανέλθουν ώστε να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 η και αργότερα.



Πηγή: skai.gr

