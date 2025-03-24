«Ο αλησμόνητος ως υπουργός της διαθεσιμότητας και σημερινός απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός, επισκέφτηκε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Έξι χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα μπορούσε τουλάχιστον, από τα θηριώδη υπερπλεονάσματα που δημιούργησε με την έμμεση φορολογία η κυβέρνησή του ή έστω από την απαραίτητη φορολόγηση των αδιανόητων υπερκερδών των καρτέλ που εξέθρεψε, να αναγγείλει, ως οφείλει, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με την κοστολογημένη, και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία», σημειώνει η Κουμουνδούρου. «Ο πρωθυπουργός όμως της χώρας, της οποίας οι πολίτες έφτασαν επί των ημερών του να έχουν τη μικρότερη αγοραστική δύναμη από τους 27 της Ευρώπης, έχει άλλα σχέδια» υπογραμμίζει.

«Προαναγγέλλει ερωτηματολόγια προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος του νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς έχει βάλει στο μάτι στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να τους πλήξει ακόμα περισσότερο», αναφέρει και συνεχίζει: «Δεν βρήκε δε, ούτε μία κουβέντα για την τοπική αυτοδιοίκηση που στενάζει από την ιδεοληψία και τον συγκεντρωτισμό του επιτελικού κράτους που σκαρφίστηκε. Περιορίστηκε πάλι σε 'ψηφιακές υποσχέσεις του front desk' την ώρα που στο back office το Δημόσιο επί ΝΔ καταρρέει στους βασικούς του τομείς».

«Τέλος, οι βόλτες στα υπουργεία και οι φωτογραφίσεις μετά τον ανασχηματισμό-φιάσκο, δεν μπορούν να μεταθέσουν την ημερομηνία λήξης της κυβέρνησής του, η οποία είναι κοντά», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Χρ.Β.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.