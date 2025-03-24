Τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 θα παρακολουθήσει αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.



Πηγή: skai.gr

