Τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 θα παρακολουθήσει αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανήμερα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα.
Πηγή: skai.gr
- Υπεγράφη από τους Δένδια και Θεοδωρικάκο η σύμβαση για το πρόγραμμα «Θώραξ», ύψους 48,9 εκατ. ευρώ
- ΠΑΣΟΚ για επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΥΠΕΣ: «Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος»
- ΠΑΣΟΚ: Επιχείρηση εξωστρέφειας ως αντίδοτο για τις δημοσκοπήσεις- Μήνυμα Ανδρουλάκη για πολιτική αυτονομία με πολλούς αποδέκτες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.