Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθήσει αύριο τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανήμερα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα.

Ανδρουλάκης

Τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 θα παρακολουθήσει αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.


Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανήμερα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαση Σύνταγμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark