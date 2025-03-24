Υπεγράφη από τους Δένδια και Θεοδωρικάκο η σύμβαση για το πρόγραμμα «Θώραξ»

Υπεγράφη από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκο, η σύμβαση για το πρόγραμμα «Θώραξ», που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ανάπτυξης με 48.950.000 ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τελετή έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου Ανάπτυξης παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, των Γενικών Γραμματέων Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνας Σιαράπη, Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη και Εθνικής Άμυνας Αντώνιου Οικονόμου και των εκπροσώπων των αναδόχων Αλέξανδρου Μπρέγιαννη από τη NOVA και Αλέξανδρου Κούτρη από την Cosmos Business Systems.

«Το σύστημα αυτό συλλέγει δεδομένα από όλους τους αισθητήρες που διαθέτουμε: Ραντάρ, εναέρια, επίγεια μέσα, UAVs, παρατηρητήρια, ηλεκτρονικά μέσα, από όλους τους φορείς, όχι μόνο των Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πολιτική Προστασία. Τα κατηγοριοποιεί, τα προτεραιοποιεί, τα επεξεργάζεται και από εκεί και πέρα παρουσιάζει το εξελιγμένο αυτό προϊόν - στο οποίο προφανώς ενυπάρχει Τεχνητή Νοημοσύνη - στο κατάλληλο κλιμάκιο, στον κατάλληλο φορέα κάθε φορά λήψης της απόφασης, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας», Νίκος Δένδιας.

«Ο πατριωτισμός είναι η πρώτιστη αξία που υπηρετούμε και διέπει κάθε πτυχή της πολιτικής μας στο υπουργείο Ανάπτυξης. Η καλύτερη διαχρονική και στρατηγική άμυνα είναι η οικονομική ανάπτυξη, οι επενδύσεις, οι θέσεις εργασίας στις παραμεθόριες περιοχές, πολιτικές που συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδια

«Θέλω και δημοσίως να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τους συνεργάτες του, για την επίτευξη του σημερινού αποτελέσματος. Δηλαδή, για τις προσπάθειες όλου αυτού του χρονικού διαστήματος προκειμένου να φτάσουμε στην υπογραφή της σημερινής σύμβασης για το Πρόγραμμα ΘΩΡΑΞ. Τι είναι το Πρόγραμμα ΘΩΡΑΞ; Το Πρόγραμμα ΘΩΡΑΞ είναι ένα σημαντικό τμήμα της «Ατζέντας 2030». Είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και λήψης αποφάσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας.

Το σύστημα αυτό συλλέγει δεδομένα από όλους τους αισθητήρες που διαθέτουμε: Ραντάρ, εναέρια, επίγεια μέσα, UAVs, παρατηρητήρια, ηλεκτρονικά μέσα, από όλους τους φορείς, όχι μόνο των Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πολιτική Προστασία. Τα κατηγοριοποιεί, τα προτεραιοποιεί, τα επεξεργάζεται και από εκεί και πέρα παρουσιάζει το εξελιγμένο αυτό προϊόν - στο οποίο προφανώς ενυπάρχει Τεχνητή Νοημοσύνη - στο κατάλληλο κλιμάκιο, στον κατάλληλο φορέα κάθε φορά λήψης της απόφασης. Επίσης, διευκολύνει τη λήψη αυτής της απόφασης, μέσω της ενσωμάτωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Όλο αυτό το οποίο ακούγεται εξαιρετικά πολύπλοκο, είναι επίσης απολύτως απαραίτητο. Δε νοούνται Ένοπλες Δυνάμεις, τολμώ να πω ότι δεν νοείται σύγχρονο κράτος στον 21ο αιώνα, χωρίς αυτές τις δυνατότητες. Ό,τι, λοιπόν κάνουμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» θα είχε πολύ περιορισμένη σημασία αν δεν συνδυαζόταν με ένα τέτοιο σύστημα.

Κατά τούτο, λοιπόν, θεωρώ ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ και την απελθούσα Υφυπουργό, τη Ζωή Ράπτη, γιατί είχε συνεργαστεί στην προσπάθεια για να φθάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι η «Ατζέντα 2030» έχει μια μοναδικότητα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος. Οδηγεί στη δημιουργία των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων που είχαμε ποτέ.

Και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να το λέει αυτό κανείς παραμονή της 25ης Μαρτίου».

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου

Για το υπουργείο Ανάπτυξης είναι μία ξεχωριστή μέρα, καθώς υπογράφουμε μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας τη σύμβαση για την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού και καινοτόμου προγράμματος -του προγράμματος «Θώραξ»- το οποίο έχει εξαιρετική σημασία και συμβολή στην εθνική ασφάλεια.

Ένα έργο που χρηματοδοτείται με 48.950.000 ευρώ από το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι τιμή για εμάς να ενισχύουμε με τις πράξεις μας την ασφάλεια της πατρίδας μας και την εθνική άμυνα.

Το πρόγραμμα «Θώραξ» δημιουργεί την υποδομή και τη διαδικασία ώστε κάθε διαθέσιμη πληροφορία -από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πολιτική Προστασία, το Λιμενικό- να συγκεντρώνεται, να αξιολογείται συνδυαστικά και να προσφέρεται στα στελέχη που έχουν την ευθύνη χειρισμού των περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας.

Είτε πρόκειται για στρατιωτικού τύπου απειλή, είτε για κινήσεις παράνομων κυκλωμάτων, δουλεμπόρων και λαθρεμπόρων, είτε για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αναβαθμίζουμε έτσι αποφασιστικά επιχειρησιακές δυνατότητες, σε όφελος της εθνικής κυριαρχίας, των πολιτών, αλλά και των στελεχών μας που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, την πυροσβεστική, το λιμενικό. Για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

H πρώτιστη αξία που υπηρετούμε ως παράταξη και ως κυβέρνηση οφείλει να είναι -και είναι- ο πατριωτισμός, όπως αυτό ισχύει και για όλους τους Έλληνες. Kαι αυτό διέπει κάθε πτυχή της πολιτικής μας, αφορά το σύνολο της πολιτικής μας στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Σημειώνω ότι η στήριξη των παραμεθόριων περιοχών της χώρας, με νέες επενδύσεις και με τη δημιουργία χιλιάδων ποιοτικών θέσεων εργασίας, εκ των πραγμάτων αποτελεί σημαντική συμβολή στη μείωση περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αλλά και την ίδια την εθνική άμυνα και την εθνική μας ασφάλεια.

Έχουμε απεριόριστο σεβασμό στο έργο που κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Ελληνική Αστυνομία στα σύνορα, για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και την αποτροπή κάθε κινδύνου. Αλλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η καλύτερη διαχρονική και στρατηγική άμυνα είναι η οικονομική ανάπτυξη, είναι οι θέσεις εργασίας, είναι οι νέες τεχνολογίες στις παραμεθόριες περιοχές.

Και αυτό πριμοδοτούμε και ενισχύουμε με τον νέο αναπτυξιακό, ο οποίος θα νομοθετηθεί το επόμενο διάστημα και θα εξελιχθεί το 2025, το 2026 και το 2027, με ένα πρόγραμμα 900 εκατ. ευρώ που θα κατευθυνθεί κατά μείζονα λόγο στις παραμεθόριες περιοχές.

Σε αυτή την αποστολή, που συνδράμει την εθνική ασφάλεια και την προοπτική της Ελλάδας και του Ελληνισμού, είμαστε απολύτως δεσμευμένοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.