«Στον τόπο του εγκλήματος επέστρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος το Υπουργείο Εσωτερικών», τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση, οι υπεύθυνοι Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ, Π. Δουδωνής και Ε. Στεφοπούλου, αντίστοιχα.



Αναφορικά με την αξιολόγηση σημειώνουν ότι πρόκειται, για «δικό του νόμο του 2014. Εκείνο που ξέχασε είναι πως αυτός, ο νόμος 4250, ήταν ο μοναδικός νόμος από όσους έχουν ψηφιστεί για την αξιολόγηση στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Αυτή ήταν η αξιολόγηση όπως την είχε οραματιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία οδήγησε στο ξήλωμα όλων των προϊσταμένων σ’ ένα βράδυ και την αντικατάστασή τους από άλλους, κομματικά επιλεγμένους».

Η ανακοίνωση:



«Προφανώς λοιπόν και πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στο Δημόσιο. Αξιολόγηση ουσιαστική από προϊσταμένους που έχουν προέλθει και εκείνοι με τη σειρά τους από διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης. Και κυρίως, πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών. Όπως πχ η δημόσια πολιτική προσλήψεων της κυβέρνησής του, η οποία, -αφού βιάστηκε άρον άρον να κάνει τον πανελλήνιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ λίγο πριν τις εκλογές του 2023-, σήμερα, εξακολουθεί να μην έχει καταφέρει να προσλάβει χιλιάδες επιτυχόντες. Είναι λοιπόν, τουλάχιστον υποκριτικό να αναφέρει κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Εσωτερικών, ότι θα επιταχυνθούν οι προσλήψεις.



Θα μπορούσε, επίσης, να προχωρήσει σε αξιολόγηση της πολιτικής της κυβέρνησής του για τα ανοικτά δεδομένα, μιας κι εμφανίστηκε να νοιάζεται για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Τα δεδομένα του ελληνικού δημοσίου ούτε ανοικτά ούτε διαθέσιμα είναι, στερώντας, με αυτό τον τρόπο, από τους Έλληνες, όχι μόνο ένα πλούτο καινοτομίας αλλά κι ένα σημαντικό εργαλείο λογοδοσίας.



Η λογοδοσία επιτυγχάνεται με ανοικτότητα, διαφάνεια και σεβασμό στους θεσμούς. Τα ερωτηματολόγια, τα οποία ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να είναι ένα ακόμα εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια. Χωρίς όμως, τα προηγούμενα, δεν είναι παρά καθρεφτάκια για να θαμπώσουν τους πολίτες, που ομως γνωρίζουν και δεν εντυπωσιάζονται με καθρεφτάκια. Διεκδικούν ένα Κράτος Δικαίου όπου θα υπάρχει λογοδοσία και πραγματική αξιοκρατία. Δεν θέλουν το κράτος «λάφυρο» του κ. Μητσοτάκη.



Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ με προτάσεις και συστηματικό έλεγχο των κυβερνητικών πεπραγμένων για να ξαναδώσει στο κράτος και τους πολίτες την αξία και τον σεβασμό που πρέπει να θεωρείται δεδομένος σε μια Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.