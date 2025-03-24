Στο υπουργείο Εσωτερικών έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας (24/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεών του στα υπουργεία μετά τον ανασχηματισμό των περασμένων εβδομάδων.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στο υπουργείο υπό τον πρωθυπουργό.

Στη σύσκεψη συμμετέχει και η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τομέα στον οποίο η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχουν γίνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Στο τραπέζι βρίσκονται και κάποιες εφαρμογές που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και ο νέος Κανόνας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Απριλίου.

Η παρουσία της ηγεσίας των δύο υπουργείων σε κοινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό έχει να κάνει και με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, θέμα στο οποίο πρόσφατα αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

