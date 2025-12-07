Ο διευθυντής της «Αυγής», Σπύρος Σουρμελίδης, υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από αντιδράσεις που προκλήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ για το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας. Η παραίτηση έγινε δεκτή.

Το πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης «Αυγής» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους»

«Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις, συμπεράσματα, επιλογές προσώπων και πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του», αναφέρεται ακόμα.

«Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο» τονίζουν πηγές του κόμματος.

Ο Σπύρος Σουρμελίδης διετέλεσε διευθυντής της εφημερίδας από τις 14 Μαρτίου 2024, οπότε διαδέχθηκε τη δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά.

