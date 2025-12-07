Την προοπτική μεγάλων αμερικανικών επενδύσεων σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές της χώρας ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για σημαντικά οφέλη στην οικονομία και στην απασχόληση. Παράλληλα, σχολίασε την τραγωδία με τους 18 νεκρούς ανοιχτά της Κρήτης και τοποθετήθηκε για τις κλιμακούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, ζητώντας διάλογο με ανοιχτούς δρόμους.

Ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για ελληνικά λιμάνια, με επίκεντρο την Ελευσίνα – τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα περίοδο επενδυτικού ανοίγματος.

«Έχει να κερδίσει κάτι η Ελλάδα, η οικονομία της και οι συμπολίτες μας απ’ αυτό; Μα φυσικά έχει. Οι επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές είναι νέες, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας», τόνισε.

«Τα ναυπηγεία, τα λιμάνια και οι ενεργειακές επενδύσεις πάνε μαζί» και μπορούν να αποτελέσουν «τη βαριά βιομηχανία της χώρας», είπε υπενθυμίζοντας ότι «μας έλειψαν για δεκαετίες». Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας, «λίαν συντόμως θα έχουμε έναν οδικό χάρτη αμερικανικών επενδύσεων, ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ, σε ελληνικά λιμάνια».

Παρέθεσε ενδεικτικά παραδείγματα, όπως την επέκταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αλεξανδρούπολης στη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου έως την Ουκρανία και τη δυνατότητα η Ελλάδα να εξελιχθεί σε παραγωγό ενέργειας, εφόσον οι γεωτρήσεις αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.

«Η χώρα μπορεί να αλλάξει επίπεδο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς συνεργασίες ενισχύουν τόσο την οικονομία όσο και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Η ελληνική ναυτιλία ως παράγοντας παγκόσμιας ισχύος

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας ως παράγοντα παγκόσμιας ισχύος: «Είμαστε το 20% του παγκόσμιου στόλου και η Ευρώπη το 60%. Δεν θα ορίζει κανένας άλλος πολιτικές για τις ναυτιλιακές χωρίς να ρωτάει την άποψή μας».

Παρουσίασε επίσης τις υψηλές απολαβές στα ναυτικά επαγγέλματα – από 9.000 έως 17.000 ευρώ, ανάλογα με τη θέση – επισημαίνοντας ότι μπορούν να προσφέρουν «καλύτερη ζωή, κοινωνική άνοδο και επαγγελματική προοπτική» στις νέες γενιές. Παράλληλα αναφέρθηκε και στον Πειραιά, όπου όπως τόνισε, υπάρχουν πλέον υπάρχουν πάνω από 2000 επιχειρήσεις είτε ναυτιλιακές είτε παρεμφερείς, δείχνοντας το δρόμο για τη οικονομική ανάπτυξη.

Επίσης, αναφέρθηκε και στις συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες για έρευνες για υδρογονάνθρακες: «Αν μετά τις γεωτρήσεις υπάρχουν αποτελέσματα θετικά, δηλαδή έχουμε την δυνατότητα να έχουμε εξόρυξη φυσικού αερίου ή πετρελαίου, αλλάζουν περαιτέρω τα δεδομένα για τη χώρα. Η χώρα γίνεται και παραγωγός ενέργειας και οι λιμενικές υποδομές αναβαθμίζονται ακόμα παραπάνω».

Και όπως τόνισε, «έχουμε την ισχυρότερη ποντοπόρο ναυτιλία. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για πολύ καιρό αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε». Ειδικότερα, όπως ανέφερε, «με τη Σοφία Ζαχαράκη θα κάνουμε καμπάνια στα σχολεία της Ελλάδας για τα ναυτικά επαγγέλματα. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια και έχει δικαίωμα η επόμενη γενιά και η ελληνική οικογένεια να συζητάει και να σχεδιάζει πάλι με ελπίδα και με δύναμη για την επόμενη γενιά, για μια καλύτερη ζωή».

Τι είπε για την τραγωδία με τους 18 νεκρούς

Αναφερόμενος στη ναυτική τραγωδία με τους 18 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν που δείχνει το εγκληματικό πρόσωπο των διακινητών. «Εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένοι στο έλεος του Θεού, πεταμένοι από σύγχρονους λαθρέμπορους ανθρώπων… Πέθαναν από το κρύο και την ασιτία», πρόσθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Ο κ. Κικίλιας μίλησε για «μια τεράστια μπίζνα εκατομμυρίων» που εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη ανάγκη. Υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι κατά 25% μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η έξαρση από τη Λιβύη προς την Κρήτη «έχει πλέον ελεγχθεί». Παράλληλα, εξήρε το έργο του Λιμενικού επισημαίνοντας ότι «έχουν σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές… Φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα, αστυνομεύουν την ΑΟΖ, προστατεύουν τους νησιώτες και τους ψαράδες μας».

«Πρέπει να αγκαλιαστεί η ύπαιθρος και να σχεδιαστούν πολιτικές με όραμα»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις αγροτικές κινητοποιήσεις που απλώνονται σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η νέα γενιά αγροτών «δεν έχει καμία σχέση με εκείνη των δεκαετιών ’80 και ’90» και «επιστρέφει στην ύπαιθρο ως επιχειρηματίες της γης». Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού που κάλεσε τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα σε διάλογο λέγοντας «ότι μπορεί να γίνει μια προσπάθεια συγκαταβατική, από όλες τις πλευρές και να δούμε τι μπορεί να τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης»

Ο Κικίλιας άσκησε ταυτόχρονα δριμεία κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές: «Είναι λάθος η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πρωτογενή τομέα. Απαγορεύονται καλλιέργειες και προϊόντα, ενώ εισάγονται φθηνότερα εκτός ΕΕ, καταστρέφοντας την πρωτογενή παραγωγή». Και όπως χαρακτηριστικά είπε, «πρέπει να ξανασχεδιαστούν πολιτικές με όραμα».

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε κυβερνητικά λάθη δηλώντας ότι «στο κομμάτι των πληρωμών έχουν γίνει λάθη, υπήρξαν καθυστερήσεις. Το χειριστήκαμε με μη ικανοποιητικό τρόπο». Καταλήγοντας τόνισε, ότι «οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται με ανοιχτούς δρόμους».

Πηγή: skai.gr

