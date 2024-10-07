Του Γιάννη Ανυφαντή

Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων των πολιτικών αρχικών πλην των Δημήτρη Κουτσούμπα και Κυριάκου Βελόπουλου τελέστηκε στις 11 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Στον αγιασμό, που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, τα βλέμματα των περισσοτέρων βουλευτών ήταν στραμμένα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να εμφανίζεται με τον αέρα του νικητή, μετά και την επικράτησή του στον χθεσινό πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Παρ’ ότι ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους, τα χαμόγελα τόσο των βουλευτών που βρίσκονται στο επιτελείο του όσο και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περίσσευαν, με το βραδινό «ντέρμπι» για την δεύτερη θέση μεταξύ Δούκα – Γερουλάνου να αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια των πράσινων βουλευτών, και όχι μόνο. «Σήμερα είναι μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα για το ΠΑΣΟΚ. Η 14η Οκτωβρίου να μας βρει ενωμένους να κάνουμε μεγάλη παράταξη το ΠΑΣΟΚ μας», δήλωσε στο περιστύλιο τη Βουλής μετά το πέρας της τελετής ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Από την καθιερωμένη τελετή απουσίαζαν όλοι οι συνυποψήφιοι βουλευτές του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ (Γερουλάνος – Κατρίνης – Γιαννακοπούλου), με τον Νίκο Ανδρουλάκη βγαίνοντας από την αίθουσα της Ολομέλειας να έχει ένα σύντομο τετ α τετ με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Πάρη Κουκουλόπουλο.

Στα κυβερνητικά έδρανα, δίπλα στον πρωθυπουργό κάθισαν με τη σειρά οι Υπουργοί Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος ,Επικρατείας Μάκης Βορίδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. «Να σας ευχηθούμε σε όλους καλή δύναμη, υγεία, καλή εργασία προς την πορεία όλων μας. Πορεία δυνατή, πορεία αγάπης και κυρίως πορεία ελπίδας. Να είστε καλά», ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο τέλος της τελετής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της τελετής, η βουλευτής της ΝΔ, Δόμνα Μιχαηλίδου ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία που ξεπέρασε όμως γρήγορα. Μετά τον αγιασμό ακολούθησε η ψηφοφορία νέων γραμματέων και κοσμητόρων με τους Β. Υψηλάντη (ΝΔ), Β. Γιόγιακας (ΝΔ) και Μ. Κοντοτόλη (ΣΥΡΙΖΑ) να εκλέγονται κοσμήτορες, ενώ οι Κεφαλογιάννης, Χατζιωαννίδου, Βρεττάκος, Κουλκουδίνας (ΝΔ) , Π. Παππάς (ΣΥΡΙΖΑ) και Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) γραμματείς. Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το νέο έτος.

