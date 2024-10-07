«Χαιρετίζουμε κάθε δημοκρατική διαδικασία, ακόμη κι αν αυτή δεν δικαίωσε πλήρως τις προσδοκίες. Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου δεν είναι ζήτημα ανησυχίας για εμάς, αλλά προσδοκίας. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, με κοστολογημένο πρόγραμμα, προκειμένου να υπάρχει σύγκριση με την κυβέρνηση», επεσήμανε αναφορικά με τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφορικά με την απουσία των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή από την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ήταν δική τους επιλογή και απόφαση», υπογραμμίζοντας ότι κάθε ισχυρισμός περί απονομιμοποίησης του Κυριάκου Μητσοτάκη «στερείται σοβαρότητας».

«Ο πρωθυπουργός έβγαλε μια ενωτική πολιτική ομιλία σε μια εκδήλωση με εντυπωσιακά καλό κλίμα και συμμετοχή. Αναφέρθηκε σε όλους τους διατελέσαντες προέδρους της ΝΔ αλλά και πρωθυπουργούς της χώρας , τιμώντας την ιστορία της παράταξης και θυμίζοντας γιατί η ΝΔ έχει καταφέρει να μείνει η μόνη διαχρονικά καθόλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης μεγάλη ισχυρή παράταξη, με το να διευρυνθεί χωρίς να αλλοιωθεί».

Σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «υπάρχει ένα αφήγημα περί δήθεν υποχωρητικότητας, το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιστεύει στον διάλογο, ο οποίος δεν έχει αποδυναμώσει τη χώρα ούτε ένα χιλιοστό. Η Ελλάδα δεν έχει βάλει ποτέ θέματα κυριαρχίας ή τις “κόκκινες γραμμές” στο “ζύγι” και ούτε πρόκειται».

«Από 40% το 2019 έχουν μειωθεί σε 7,5% τα κόκκινα δάνεια όλων των τραπεζών»

«Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση, αύριο Τρίτη, στην ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας, την αναβάθμιση των χερσαίων συνοριακών σταθμών βάζοντας για πρώτη φορά ρητούς κανόνες για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τους αλλά και θέματα που διευκολύνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών», επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανέφερε τα βασικά σημεία όσων περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Τόνισε τον τριπλασιασμό των προστίμων για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων και την αυστηροποίηση κυρώσεων προκειμένου να απελευθερωθεί δημόσιος χώρος και οι πεζοί να διέρχονται ανεμπόδιστοι. Υπογράμμισε ότι εμπεριέχονται και αυστηρότερες διατάξεις στην περίπτωση που η αυθαίρετη χρήση αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως οι οδεύσεις τυφλών με μέτρα που μπορούν να φθάσουν μέχρι και την αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Επίσης «τη διευκόλυνση της υλοποίησης έργων μείζονος σημασίας των Περιφερειών, με ταχείες διαδικασίες για την αμεσότερη ολοκλήρωση κρίσιμων παρεμβάσεων, ειδικά αυτών που αφορούν στην αποκατάσταση καταστροφών ή στην εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικού χαρακτήρα».

Η μείωση των κόκκινων δανείων στις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα την οποία διαπιστώνει ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ήταν το επόμενο θέμα της ενημέρωσης. «Συγκεκριμένα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώνονται στο 3,4% στην Ελλάδα, έχοντας σημειώσει μείωση κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες τον τελευταίο χρόνο και πολύ μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα της κρίσης. Ο οίκος αξιολόγησης καταγράφει αύξηση στους δείκτες κόκκινων δανείων σε Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία.

Η χώρα μας παραμένει, ακόμα στις χώρες με υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, ωστόσο είναι θετικό ότι κάθε μήνα διαπιστώνεται μείωση του αριθμού αυτού, εξ' αιτίας των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Θεσπίσαμε αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφοράς των funds/servicers (κώδικας δεοντολογίας) που παράγει ήδη θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες με πρόστιμα που φτάνουν ακόμα και το μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής μπορεί να οδηγηθούν σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδας. Βελτιώσαμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό και καταστήσαμε υποχρεωτική την αποδοχή της πρότασής του από τους πιστωτές όταν μιλάμε για ευάλωτους κάτι που οδήγησε σε ιστορικό υψηλό με 7,5 δις ευρώ ρυθμισμένα χρέη».

Τόνισε ότι «τα κόκκινα δάνεια όλων των τραπεζών (συστημικών και μη) με τη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» μειώθηκαν από 40% τον Ιούλιο 2019 σε 7,5% τον Μάρτιο 2024. Συνολικά σε τράπεζες και services περιορίστηκαν από 92 δισ. ευρώ το 2020- 2021 σε 69 δισ. ευρώ το 2023».

«Έναν χρόνο μετά τα φρικτά τρομοκρατικά χτυπήματα της 7ης Οκτωβρίου, δεν ξεχνάμε»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμπλήρωση ενός έτους «από την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ που οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες αθώους πολίτες. Όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του ‘Έναν χρόνο μετά τα φρικτά τρομοκρατικά χτυπήματα της 7ης Οκτωβρίου, δεν ξεχνάμε. Ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια.

Επαναλαμβάνουμε, την έκκλησή μας για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων'. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταδίκασε το τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ ανέλαβε πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες στη διεθνή πολιτική σκηνή, ασκώντας ενεργητική εξωτερική πολιτική και τηρώντας συνεπή στάση. Κάτι που αναγνωρίζεται εμπράκτως και από το γεγονός ότι η Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο προσκλήθηκε και ήταν παρούσα σε όλες τις Διεθνείς Διασκέψεις με θέμα το Μεσανατολικό και την κατάσταση στη Γάζα».

Ολοκληρώνοντας ανέφερε ότι την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ντουμπρόβνικ, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.