Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πολεμική διένεξη

«Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πολεμική διένεξη» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Action 24 στον απόηχο της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.



Ειδικά για το μεταναστευτικό, ο κ. Γεραπετρίτης αναγνώρισε ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για μία κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών. «Μόνο ο Λίβανος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων, φιλοξενεί περί τα 2,5 εκατομμύρια μετανάστες, ιδίως από την Συρία και από την Παλαιστίνη» είπε.



Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και το ζήτημα της ΑΟΖ, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή θέλουμε να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει ένας κοινός τόπος για να λύσουμε τη μεγάλη μας διαφορά. Διότι ό,τι και να συμβεί, η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν λυθεί το μείζον ζήτημα που ταλανίζει εδώ και πενήντα χρόνια, το οποίο είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τα προβλήματα θα υπάρχουν πάντα. Αυτό είναι μία κατανόηση βασική. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι να μην είμαστε διαρκώς σε πολεμική εγρήγορση, αλλά να έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης, τότε θα προχωρήσουμε και νομίζω ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για να κάνουμε μία συζήτηση ακριβώς για τον λόγο για τον οποίο σας είπα ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ».



«Δεν έχουμε υπαναχωρήσει στο οτιδήποτε σε σχέση με τις αξιώσεις, τις οποίες φέρει η χώρα μας. Δεν θα συζητήσουμε και δεν έχουμε συζητήσει ποτέ ούτε για τα χωρικά ύδατα, ούτε για κανένα άλλο ζήτημα κυριαρχίας, διότι τα θέματα αυτά αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χώρα μας και δεν θα τεθούν ποτέ (...) Δεν έχουν αλλάξει οι κόκκινες γραμμές» ξεκαθάρισε όσον αφορά τον διάλογο με την Τουρκία.

«Η πραγματικότητα σήμερα είναι ζοφερή»

Για το μεσανατολικό ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε:

«Είμαστε ένα χρόνο ακριβώς μετά από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου που πυροδότησε αυτά τα οποία ακολούθησαν. Ήταν μια στιγμή της ιστορίας, η οποία ήταν πραγματικά μαύρη. Έφερε πάρα πολύ πίσω τις ιστορικές προσπάθειες που έχουν γίνει για την εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή και για την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους, που πάντοτε αποτελεί το τέλος αυτής της διαδρομής. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ζοφερή. Και είναι ζοφερή, διότι φαίνεται ότι έχει εδραιωθεί ένας φαύλος κύκλος, στον οποίο τα μέρη βρίσκονται διαρκώς σε μία θέση πολεμικής αντιπαράθεσης. Υπάρχουν διαρκείς διελκυστίνδες. Θα πρέπει αυτό το οποίο πάντοτε λέμε και στην Ελλάδα και νομίζω και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει αυτοσυγκράτηση, να υπάρξει μία πλήρης διακοπή των εχθροπραξιών, να δοθεί χώρος και χρόνος στη διπλωματία, έτσι ώστε να μπορέσει να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή καλούμαστε να διαχειριστούμε και τα οποία είναι η διακοπή των εχθροπραξιών, η επιστροφή των ομήρων, η διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας και η εκκίνηση των συζητήσεων για την επόμενη ημέρα και την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους»

«Πρέπει να σταματήσει ο φαύλος κύκλος του αίματος στη Μέση Ανατολή»

«Πήραμε θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου, είμαι πολύ σαφής εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης. Εκείνο, το οποίο από την πρώτη μέρα είπαμε ήταν ότι αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στη νόμιμη αυτοάμυνα, δηλαδή εντός των ορίων του διεθνούς και ιδίως του ανθρωπιστικού δικαίου. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ και των πολιτών του Ισραήλ στην ασφάλειά τους. Αυτή είναι μέχρι και σήμερα η θέση μας. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ξέρετε, το Ισραήλ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας, αλλά από την άλλη πλευρά, ο αραβικός κόσμος είναι ιστορικά πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα και τους δεσμούς αυτούς τους έχουμε καλλιεργήσει, δεν τους έχουμε απεμπολήσει. Έχουμε κρατήσει, και θα το πω αυτό με έμφαση, μία στάση αρχής, μία συνεπή στάση από την πρώτη ημέρα μέχρι και σήμερα. Αυτό μας έχει επιτρέψει να μπορούμε σήμερα να συνομιλούμε με όλες τις πλευρές. Ξέρετε, δεν είναι πολλές οι χώρες που συνομιλούν με όλες τις πλευρές, και να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι στη θέση μας αυτή. Τι λέμε σήμερα; Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε άμεση διακοπή των εχθροπραξιών. Πρέπει να σταματήσει ο φαύλος κύκλος του αίματος στη Μέση Ανατολή».

«Να υπάρξει νόμιμη άμυνα εντός του διεθνούς δικαίου»

«Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δύο ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να επικαλύπτονται, αλλά είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι το ζήτημα το Μεσανατολικό και το ζήτημα του Ιράν, το οποίο αυτοτελώς είναι μια μεγάλη απειλή για τον κόσμο ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή εκείνο, το οποίο λέμε είναι ότι προφανώς από τη στιγμή που διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ και απειλείται η ασφάλεια των πολιτών, είναι απολύτως θεμιτό να υπάρξει νόμιμη άμυνα. Από την άλλη πλευρά, η νόμιμη αυτή άμυνα θα πρέπει να κείται εντός του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να είναι δηλαδή αναλογική και να μην οδηγεί σε μια μόνιμη κλιμάκωση. Θα πρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Πρέπει να διακοπεί ο φαύλος κύκλος. Όσο συνεχίζεται αυτή η διελκυστίνδα, δυστυχώς, η ασφάλεια και η ευημερία όλων των πολιτών, όχι μόνο των Ισραηλινών και των Αράβων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και του κόσμου ολόκληρου, θα βρίσκεται σε διακινδύνευση».

«Θα αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει για την ειρήνευση».

Για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ο Γιώργος Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι «δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως αλλαγή δεδομένων. Είμαστε ακριβώς στη θέση στην οποία βρισκόμασταν. Εγώ, όπως γνωρίζετε, την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εκεί είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με όλους τους υπουργούς Εξωτερικών του αραβικού κόσμου, με όλες τις χώρες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αιχμή της διπλωματίας, καθώς επίσης και με τις εβραϊκές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξέφρασα τις θέσεις της Ελλάδος, οι οποίες γίνονται απολύτως σεβαστές. Μετέφερα τα μηνύματα της Ελλάδας, αλλά νομίζω και του συνόλου του δυτικού κόσμου και από την άλλη πλευρά άκουσα τις θέσεις των μερών. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μία θέση αρχής, μία θέση συνεπή, την οποία θα υπηρετήσουμε και εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας στο οποίο βρισκόμαστε ήδη ως παρατηρητές και από 1η Ιανουαρίου, ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή του πλέον αποφασιστικού οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης».

«Δεν θα υπάρξει εμπλοκή της χώρας στο Μεσανατολικό»

«Η Ελλάδα θα τηρήσει όλες τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Δεν πρόκειται να αναμειχθεί ενεργητικά στον πόλεμο. Θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε οι εχθροπραξίες να σταματήσουν. Θα τηρήσουμε βεβαίως τις συμφωνίες, οι οποίες προκύπτουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις στη χώρα, αλλά δεν θα υπάρξει εμπλοκή της χώρας στο Μεσανατολικό» ξεκαθάρισε ο υπουργό Εξωτερικών.

«Επαναλαμβάνω: τηρούμε πάντοτε τις διεθνείς δεσμεύσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε πολεμική διένεξη» υπογράμμισε.

«Έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο είναι πλήρες για την απομάκρυνση των Ελλήνων πολιτών και όσων πολιτών συμμάχων χωρών είναι αναγκαίο. Ήδη αυτό το σχέδιο έχει ενεργοποιηθεί. Kαι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχέδιο ακόμη και για την περίπτωση που θα υπάρχει αποκλεισμός του εναέριου χώρου. Ένα σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια. Δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας πολίτης ή έλκων ελληνική καταγωγή να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα σε περίπτωση που θέλει να αποχωρήσει από τις εμπόλεμες περιοχές. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, διευκολύνει επίσης πέραν των Ελλήνων πολιτών και τους Κυπρίους πολίτες και θα παρέχουμε όποια διευκόλυνση σε σύμμαχο χώρα μπορούμε να παρέχουμε».

«Οι συνέπειες μιας γενικότερης κλιμάκωσης στην περιοχή θα είναι ολέθριες»

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μιας γενικότερης κλιμάκωσης στην περιοχή θα είναι ολέθριες. Θα είναι συνέπειες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την οικονομική διάσταση, ιδιαιτέρως εάν πληγούν πηγές ενέργειας οι οποίες βρίσκονται και στο Ιράν. Και μόνον η απειλή, όπως είδατε ότι πιθανόν να υπάρξουν στόχοι στο Ιράν ενεργειακοί, πετρελαϊκοί οδήγησε στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Υπάρχει ο κίνδυνος αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Υπάρχει ο κίνδυνος βεβαίως να έχουμε περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση. Οι κίνδυνοι που απορρέουν είναι εξαιρετικά πολλοί και σημαντικοί. Ειδικά για το μεταναστευτικό, για το οποίο με ρωτήσατε, πράγματι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για μία κλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών. Μόνο ο Λίβανος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων, φιλοξενεί περί τα 2,5 εκατομμύρια μετανάστες, ιδίως από την Συρία και από την Παλαιστίνη. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ απτός και ζωντανός».

«Θέλω να πω ότι στο πλαίσιο μιας βελτιωμένης συνεργασίας των ελληνικών και των τουρκικών αρχών, η πραγματικότητα είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 15 μήνες, έχει σημειωθεί μία σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά ιδίως, τις συλλήψεις διακινητών. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι ο τρόπος για να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση είναι μόνο να χτυπηθούν τα δίκτυα των διακινητών. Είμαστε σε επιφυλακή. Όπως γνωρίζετε, το δόγμα της Ελλάδας είναι πολύ αυστηρό. Επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων, πλήρης προστασία ανθρωπιστική, όπου προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, αλλά καμία υποχώρηση σε ό,τι αφορά τις αρχές της πολιτικής μας».

«Αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε αναβρασμό πολλές άλλες περιοχές του κόσμου» υπενθύμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. «Αν κάποιος δει τι συμβαίνει στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, με καθεστώτα ανελεύθερα, με την κατάσταση στο Σουδάν, όπου έχουμε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ανθρώπους υποσιτιζόμενους σε καθεστώς πολύ μεγάλης πενίας και βεβαίως, σε ένα καθεστώς εκτοπισμού, καταλαβαίνετε τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν στο μεταναστευτικό – προσφυγικό».

«Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η πολιτική διαχείριση του ζητήματος. Όπως γνωρίζετε, πριν από μερικούς μήνες ψηφίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρόκειται για ένα πολύ συγκροτημένο ρυθμιστικό κείμενο. Δεν ικανοποιεί απολύτως τις ανάγκες καμίας χώρας, όμως είναι μία σημαντική εξέλιξη, η οποία ρυθμίζει τα της δίκαιης κατανομής βαρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σύμφωνο αυτό θα πρέπει να εφαρμοσθεί. Απαιτούνται πολλές εφαρμοστικές πράξεις, τις οποίες εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις υλοποιούμε. Η Γερμανία είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση, διότι αυτήν τη στιγμή λαμβάνει μία σειρά από μεταναστευτικές ροές εντός της Ευρώπης. Θέλω να πω ότι ειδικά στο ζήτημα αυτό, η Ελλάδα τηρεί απαρέγκλιτα το διεθνές δίκαιο και βεβαίως, τη Συνθήκη Σένγκεν. Όποιος λαμβάνει ανθρωπιστική προστασία, δηλαδή όποιος λαμβάνει άσυλο μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες έχουν εξορθολογιστεί πολύ την τελευταία πενταετία, όπως και οι δομές φιλοξενίας, έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Η Γερμανία είναι μία μεγάλη χώρα υποδοχής, η οποία είναι πάντοτε ελκυστική. Για μας το ζητούμενο είναι αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου, ισότιμη κατανομή των βαρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυστηρή επιτήρηση των συνόρων μας»

Ερωτηθείς σχετικά, ενόψει της επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στην Αθήνα απάντησε: «μου λέτε, εάν είναι δυνατόν, να μπορούμε να συζητούμε με την Τουρκία, η οποία έχει υπογράψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα. Η απάντηση είναι η ακόλουθη: εγώ είμαι πάντοτε ένας άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει στον διάλογο. Πιστεύει βαθύτατα στον διάλογο. Και πιστεύω ότι είναι προτιμότερο τις γειτονικές σου χώρες να συζητάς μαζί τους, παρά να βρίσκεσαι μονίμως με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Με ρωτάτε εάν είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Είναι προφανές ότι μέσα στα χρόνια έχει αναπτυχθεί μία εξαιρετικά μαξιμαλιστική πολιτική της Τουρκίας. Αυτό προφανώς δεν είναι συνέπεια των τελευταίων 15 μηνών. Έχει ακολουθήσει μία σειρά ετών με πολλές φορές κλιμακούμενες επιθέσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Σήμερα πράγματι υπάρχει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο είναι ανυπόστατο και παράνομο. Αυτό δεν αμφισβητείται. Υπάρχει όμως, και ξέρετε εξ αυτού έλκει η Τουρκία τις όποιες παράνομες αξιώσεις της. Ο τρόπος για να το διαχειριστείς δεν είναι ούτε να αφορίζεις, ούτε απλώς ανά πάσα στιγμή να θεωρείς ότι θα πρέπει να πας σε πολεμική σύρραξη. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να καθίσεις να συζητήσεις, έτσι ώστε αντιλαμβανόμενοι την πειθώ που έχει το διεθνές δίκαιο, να μπορέσεις να το θέσεις εκποδών. Είναι σαφέστατο. Για τη γαλάζια πατρίδα που είπατε. Η γαλάζια πατρίδα είναι μία θεωρία, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1990. Είναι μία θεωρία, την οποία ανέπτυξε η Τουρκία, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο διεκδικήσεων, όχι πειστικό. Για τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα έχει πάρα πολύ σαφή άποψη. Δεν υφίσταται κανένα απολύτως τέτοιου τύπου κυριαρχικό δικαίωμα σε ό,τι αφορά το Αιγαίο».

«Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο διεθνές κεφάλαιο και μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να μπορεί να συζητά με την Τουρκία και με τον οποιονδήποτε από θέση, θα μου επιτρέψετε να το πω, ισχύος. Η χώρα μας δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή διεθνώς όσο είναι σήμερα. Είναι η παλαιότερη χώρα της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η χώρα, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που καθορίζει τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Είναι η χώρα, που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες με τους μεγαλύτερους εταίρους. Είναι η χώρα, η οποία συνομιλεί με όλους».

«Η γαλάζια πατρίδα (…), ίσως θα το είδατε στα σχολικά βιβλία, δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα. Και αν δεν το έχετε δει, να σας το πω εγώ (…) Δεν υπάρχει χάρτης, ο οποίος να περιλαμβάνει την Ελλάδα. Η γαλάζια πατρίδα έχει τοποθετηθεί εντός της ηπειρωτικής Τουρκίας και περιλαμβάνει κατά βάση τις αξιώσεις που έχει σε άλλα μέρη. Δεν υπάρχει χάρτης, ο οποίος να καταλαμβάνει το Αιγαίο. Βεβαίως και δεν είναι εντός των σχολικών βιβλίων. Σας παραπέμπω να το μελετήσετε και αν βρείτε κάτι διαφορετικό θα ξαναέρθω για να τα πούμε. Άρα αυτή τη στιγμή προσέξτε τη διαφορά. Αναπτύσσεται συν τω χρόνω, δεκαετίες ένα αφήγημα, το οποίο προφανώς, είναι μαξιμαλιστικό. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε μέσω της συζήτησης, μέσω του διαλόγου, ενός παραγωγικού διαλόγου, εφόσον μπορούμε να τον κάνουμε αυτόν τον παραγωγικό διάλογο, να έρθουμε και να αφομοιώσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, να αναδείξουμε την παρανομία, το ανυπόστατο των αξιώσεων για να μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη και ευημερία».

«Δεν έχουν αλλάξει οι κόκκινες γραμμές»

Προφανώς δεν έχουν αλλάξει οι κόκκινες γραμμές απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης. «Είναι προφανέστατο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την πλήρη κυριαρχία της, τα πλήρη κυριαρχικά της δικαιώματα και θα πράξει εκείνο, το οποίο είναι αναγκαίο και ορθό. Τους 15 τελευταίους μήνες έχουμε το εξής. Εκτός εάν διαφωνούμε και σε αυτό. Έχουμε μηδενικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενόσω πριν από αυτό είχαμε εκατοντάδες ημερησίως».

«Έχουμε αποφύγει τις μεγάλες εντάσεις και κρίσεις. Έχουμε μία ελεγχόμενη κατάσταση στο μεταναστευτικό και μπορούμε να συζητούμε, έτσι ώστε να έχουμε μία θετική ατζέντα με συμφωνίες, οι οποίες παράγουν θετικά αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι το ακόλουθο. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει ένας κοινός τόπος για να λύσουμε τη μεγάλη μας διαφορά. Διότι ό,τι και να συμβεί, η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν λυθεί το μείζον ζήτημα που ταλανίζει εδώ και πενήντα χρόνια, το οποίο είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τα προβλήματα θα υπάρχουν πάντα. Αυτό είναι μία κατανόηση βασική. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι να μην είμαστε διαρκώς σε πολεμική εγρήγορση, αλλά να έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης, τότε θα προχωρήσουμε και νομίζω ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για να κάνουμε μία συζήτηση ακριβώς για τον λόγο για τον οποίο σας είπα ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ».

«Το βασικό, νομίζω θετικό της συζήτησης που γίνεται με την Τουρκία τους τελευταίους 15 μήνες είναι ότι η συζήτηση αυτή είναι δομημένη και είναι επεξεργασμένη μέχρι την τελευταία της γραμμή. Ξεκινήσαμε σε μια λογική ότι θα κάνουμε μια συζήτηση βήμα-βήμα. Θα δώσουμε έμφαση σε εκείνα, τα οποία είναι τα αμοιβαίως επωφελή, όπως είναι η οικονομική συνεργασία, η συνεργασία σε άλλους τομείς, η οποία είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Θα περιορίσουμε τις εντάσεις, οι οποίες παράγονται και παράγονται κυρίως από τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας και από το μεταναστευτικό. Θα σεβαστούμε τις επιφυλάξεις, τις οποίες έχουμε διατυπώσει εμείς. Δεν έχουμε υπαναχωρήσει στο οτιδήποτε σε σχέση με τις αξιώσεις, τις οποίες φέρει η χώρα μας. Δεν θα συζητήσουμε και δεν έχουμε συζητήσει ποτέ ούτε για τα χωρικά ύδατα, ούτε για κανένα άλλο ζήτημα κυριαρχίας, διότι τα θέματα αυτά αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χώρα μας και δεν θα τεθούν ποτέ. Σας διαβεβαιώ και το επαναλαμβάνω. Ποτέ, στο τραπέζι στις συζητήσεις με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μία διχάλα. Ή θα επιλέξουμε να παραμείνουμε σε αυτό το καθεστώς, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιο σταθερή σχέση, που θα αποφεύγει τους κλυδωνισμούς, θα αποφεύγει τις αναταράξεις ή θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά και θα πιάσουμε τη συζήτηση, η οποία αφορά τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών».

«Συζήτηση με την Τουρκία χωρίς φοβικά σύνδρομα»

«Θα σας πω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ακόμη και η ρητορική -εσείς τη γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα- ακόμη και η ρητορική, τους τελευταίους 15 μήνες, έχει πέσει κατά πάρα πολλές κλίμακες. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι λεγόταν και τι γινόταν πριν από δύο, τρία, δέκα χρόνια. Και το δεύτερο είναι ότι ισχύει και το αντίστροφο. Υπάρχουν και στην Ελλάδα φωνές, υπάρχουν δημοσιογραφικές φωνές, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, τα οποία πάντοτε κλιμακώνουν μια ρητορική, η οποία είναι πολεμική. Θέλω να πω όμως το εξής και να κλείσουμε, αν θέλετε, με αυτό. Εγώ έχω πάντοτε ένα αίσθημα βαρύτατης ευθύνης και χρέους απέναντι στην πατρίδα μου, όπως το πράξαμε και με την Κύπρο, στην οποία επενδύσαμε, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το Υπουργείο Εξωτερικών, πολύ μεγάλη ενέργεια και φτάσαμε στο θετικό κατά την άποψή μου, να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον τουρκοκύπριο ηγέτη σε άμεσες συνομιλίες, κάτι που φαινόταν πριν από 15 μήνες σχεδόν αδύνατο. Έτσι, πιστεύω ότι σήμερα μια ισχυρή, δυνατή Ελλάδα μπορεί να συζητά με την Τουρκία, χωρίς φοβικά σύνδρομα».



Πηγή: skai.gr

