Μητσοτάκης: Η 11άδα αποκρατικοποιήσεων απέφερε έσοδα 7,8 δισ. υπέρ του δημοσίου

Η 11άδα των αποκρατικοποιήσεων που συμπληρώσαμε με τη νέα σύμβαση για την Αττική οδό από τις εκλογές του 2023, απέφερε συνολικά έσοδα υπέρ του δημοσίου που φτάνουν τα 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Facebook:

«Την περασμένη εβδομάδα κυρώσαμε από τη Βουλή τη νέα σύμβαση για την Αττική Οδό συμπληρώνοντας μία «11άδα» αποκρατικοποιήσεων από τις εκλογές του 2023, με συνολικά έσοδα υπέρ του δημοσίου που φτάνουν τα 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναδείξω ότι τελικά οι στοχευμένες αποκρατικοποιήσεις λειτουργούν όχι μόνο προς όφελος των δημόσιων οικονομικών, αλλά κάνουν και τη ζωή καλύτερη για όλους τους πολίτες!

Και αυτό γιατί σημαίνουν χαμηλότερες χρεώσεις: Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό καταλαβαίνουν ήδη τη διαφορά. Από την Κυριακή καταβάλλουν διόδια 2,5 ευρώ από 2,8 ευρώ, ενώ τα ΙΧ που μεταφέρουν συμπολίτες μας με αναπηρία, όπως και τα βανάκια για ΑΜΕΑ, απαλλάσσονται από κάθε πληρωμή.

Σημαίνουν χαμηλότερο χρέος και υψηλότερα φορολογικά έσοδα: Με τη νέα σύμβαση το δημόσιο εισέπραξε το ποσό ρεκόρ των 3,27 δισεκατομμυρίων, που μειώνει αυτόματα το δημόσιο χρέος κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, ενώ κάθε χρόνο θα λαμβάνει μέρος των εσόδων του παραχωρησιούχου.

Αν πάμε όμως και στη μεγάλη εικόνα, και εκεί θα διαπιστώσουμε ότι κάθε μελετημένη κίνηση στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και την κοινωνία.

Σημαίνει καλύτερες υπηρεσίες για όλους: Η συμμετοχή επενδυτών σε λιμάνια και περιφερειακά αεροδρόμια βελτιώνει ριζικά τις υποδομές, αναβαθμίζει τις τουριστικές μας υπηρεσίες, ανοίγει νέους ορίζοντες για κάθε περιοχή, προς όφελος της απασχόλησης και των τοπικών κοινωνιών.

Σημαίνει αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό: Οι μεταρρυθμιστικές μας πρωτοβουλίες στον τραπεζικό τομέα φέρνουν νέα κεφάλαια και επενδυτές, πιστοποιούν την αναβάθμιση της οικονομίας μας και υλοποιούνται προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων, που πλήρωσαν ακριβά στο πρόσφατο παρελθόν τυχοδιωκτισμούς και πειράματα.

Συνολικά, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που υλοποιούμε, προτάσσει τον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα με θετικό αποτύπωμα για τη χώρα. Φέρνει καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες, περισσότερες επενδύσεις, αξιόπιστες υποδομές ιδίως στην περιφέρεια, και λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές μέσα από τη σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους».

