Βουλή: Νέα επίκαιρη ερώτηση γαλάζιου βουλευτή για τα κόκκινα δάνεια

Του Γιάννη Ανυφαντή

Το ζήτημα των κόκκινων δανείων επαναφέρει στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ένας εκ των 11 γαλάζιων βουλευτών που υπέγραψαν το ομαδικό ερώτημα προς τον υπουργό για τα κόκκινα δάνεια πριν από 2 εβδομάδες επανέρχεται, υπογραμμίζοντας πως στα ερωτήματα που έθεσε μαζί με τους συναδέλφους του «δεν έλαβαν απάντηση», προσθέτοντας ότι δημιουργήθηκαν και νέα, αφού έγιναν «αποδέκτες νέων αιτημάτων των πολιτών». Μάλιστα υποστηρίζει πως κατά την γνώμη του «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, που θα δίνει απαντήσεις στις απορίες των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα».

Υπενθυμίζεται πως μόλις χθες το απόγευμα, οκτώ βουλευτές της πλειοψηφίας κατέθεσαν ερώτηση, ζητώντας από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, να επεκταθεί η απαλλαγή της φαρμακευτικής δαπάνης και να εφαρμοστεί σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Πηγή: skai.gr

