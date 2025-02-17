Ευθείες βολές κατά της Ράνιας Θρασκιά με αφορμή την απόφασή της να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τη βουλευτή ότι με την «αναιτιολόγητη ανεξαρτητοποίησή της, συνέβαλε στην αλλοίωση της λαϊκής ετυμηγορίας στερώντας από το κόμμα που ψήφισε ο λαός, τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Η κ. Θρασκιά εξελέγη με τις ψήφους των πολιτών που ψήφισαν τις θέσεις και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ, αγωνίζονται για τα ιδανικά της Αριστεράς και θέλουν πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα προσθέτοντας ότι τώρα «προσχωρεί χωρίς κανένα ιδεολογικό πλαίσιο ή υπόβαθρο σε άλλο κόμμα εξυπηρετώντας ακούσια και τις εσωτερικές του διευθετήσεις» και καταλήγει: «Εξόχως προβληματική συμπεριφορά και παράδειγμα προς αποφυγήν και για την ίδια και για τον πολιτικό υποδοχέα της, που έτσι νομιμοποιεί την για πρώτη φορά απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά».



Πηγή: skai.gr

