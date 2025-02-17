ΣΥΡΙΖΑ: Να κηρυχθεί άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κεφαλονιά

Να κηρυχθεί άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κεφαλονιά, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του λόγω των καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καμία δικαιολογία να ολιγωρεί απέναντι στο αίτημα του δημάρχου Αργοστολίου, Θεόφιλου Μιχαλάτου, να κηρυχθεί η Κεφαλονιά «εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός όπως προβλέπεται από την Πολιτική Προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες», έπειτα από τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι τελευταίες σφοδρές βροχοπτώσεις. Το αίτημα εστιάζει στην επικαιροποίηση της ανάλογης απόφασης που είχε ληφθεί μετά την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ», σημειώνεται στην ανακοίνωση/

«Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και αγροτικές καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού. Σημειώθηκαν σοβαρές κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, χτυπήθηκαν υποδομές και δίκτυα, πλημμύρισαν επιχειρήσεις.

Σε ορισμένες περιοχές το ύψος του νερού φτάνει μέχρι και το 1,5 μέτρο, ενώ κάτω από αυτό βρίσκονται αγροτικές εγκαταστάσεις, καθώς και καλλιέργειες, οι οποίες καταστράφηκαν.

Ολόκληρες περιοχές αποκλείστηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ενώ 25 σπίτια βρίσκονται κάτω από το νερό, με τους ιδιοκτήτες τους να μην ξέρουν αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν σ’ αυτά, φιλοξενούμενοι σε συγγενικά σπίτια ή ξενοδοχεία. Πολλοί από τους πληγέντες κατοίκους του νησιού αναμένεται να βρεθούν και χωρίς θέρμανση, καθώς πλημμύρισαν τα υπόγεια σπιτιών στα οποία βρίσκονται οι σχετικές εγκαταστάσεις.

Ο κρατικός μηχανισμός εμφανίστηκε απροετοίμαστος, παρά τη μετεωρολογική πρόβλεψη, ενώ το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας με μία ημέρα καθυστέρηση, αφού είχε εκδηλωθεί η κακοκαιρία και είχαν προκληθεί σημαντικές καταστροφές.

Ο απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός μίας κυβέρνησης σε αποδρομή αδυνατεί να ανταποκριθεί εγκαίρως και επαρκώς στα προβλήματα που ανακύπτουν, εκτός αν τον εξυπηρετούν επικοινωνιακά.

Η πολιτεία, μέσω του αρμόδιου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους του νησιού και τις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, πολύ περισσότερο που προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού και μεγάλο ψύχος σε ολόκληρη τη χώρα»

Πηγή: skai.gr

