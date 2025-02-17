ΠΑΣΟΚ: Συμπόρευση με την Ράνια Θρασκιά

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ραντεβού του Νίκου Ανδρουλάκη με την ανεξάρτητη βουλευτή Ράνια Θρασκιά, που είχε εκλεγεί στην Α' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κουμουνδούρου μετά το θυελλώδες συνέδριο, κλείδωσε για σήμερα στις 11.30 στο γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι είναι ανοιχτός σε αμφίπλευρη διεύρυνση με προσωπικότητες που πιστεύουν στο πολιτικό σχέδιο του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το φλερτ ανάμεσα στις δύο πλευρές ξεκίνησε με την υπερψήφιση από πλευράς της Θεσσαλονικάς βουλευτού του Τάσου Γιαννίτση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η Ράνια Θρασκιά στήριξε την επιλογή του ΠΑΣΟΚ και στις τέσσερις ψηφοφορίες και έτσι βρέθηκε πιο κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Όλα δείχνουν πως μετά και την σημερινή συνάντηση θα είναι η 32η βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες βέβαια αναφέρουν ότι δεν θα είναι η μόνη προσάρτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα, αφού ακολουθεί και η ένταξη του Πέτρου Παππά, επίσης ανεξάρτητου βουλευτή που είχε εκλεγεί με τα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα σημάνει ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα έχει στα ψηφοδέλτια του στην Α' Θεσσαλονίκης δύο δυνατές υποψηφιότητες, κάτι που αποτελεί και στόχο της Χαριλάου Τρικούπη, να ενδυναμώσει την παρουσία του κόμματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Πολλοί εκτιμούν ότι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες επιτάχυνε τις διαδικασίες σε μια επιχείρηση της Χαριλάου Τρικούπη να αλλάξει την ατζέντα και τα φώτα να στραφούν στην διευρυνση και όχι στην εσωστρέφεια.

«2027: Η επόμενη μέρα για την προοδευτική αλλαγή» - Εκδήλωση της Ανανεωτικής Αριστεράς

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων έδωσαν κυριακάτικο ραντεβού για την προοδευτική αλλαγή πρόσωπα από όλες τις "τάσεις" της Κεντροαριστεράς. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, του κινήματος «ΚΟΣΜΟΣ» αντάλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης, Φίλιππος Σαχινίδης, Χρήστος Πρωτόπαπας, Μαρίνος Σκανδάμης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Γιώργος Βασιλειάδης, Συμεών Κεδίκογλου, Κώστας Ζαχαριάδης, Τρύφων Αλεξιάδης.

Από τη Νέα Αριστερά Σία Αναγνωστοπούλου, Νίκος Μπίστης και Τάκης Κατσαρός.

Από το «Κόσμος» ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Επίσης, παρόντες ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλης Βελεγράκης, οι αντιδήμαρχοι Μαρία Στρατηγάκη και Ελένη Ζωντήρου, ο δήμαρχος Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος. Οι πανεπιστημιακοί Αντώνης Λιάκος, Γεράσιμος Μοσχονάς, Ευγενία Μπουρνόβα.

Θόδωρος Μαργαρίτης-Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να ανοίξουν έναν σοβαρό προγραμματικό διάλογο για την Αλλαγή.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Θόδωρος Μαργαρίτης, γραμματέας της “Ανανεωτικής Αριστεράς”ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχουμε ομόφωνα την γραμμή της αυτονομίας, του δικού μας Σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος. Αυτό δεν εμποδίζει όμως να αναζητούνται πεδία συνεννόησης με τα άλλα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου είναι εφικτό. Πολύ περισσότερο είναι περιττή μια εικόνα αντιζηλίας και καυγάδων ανάμεσα στην Κεντροαριστερά και στην Αριστερά που διευκολύνει την κυβέρνηση και προκαλεί απογοήτευση στον δημοκρατικό κόσμο.Από αυτό λοιπόν το βήμα καλούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να ανοίξουν έναν σοβαρό προγραμματικό διάλογο για την Αλλαγή. Και από τα κάτω -που είναι το πιο σημαντικό- και από τα πάνω για να έχει πρακτικά αποτελέσματα στην αλλαγή των συσχετισμών και στην πορεία του πολιτικού συστήματος.

Σταμάτης Μαλέλης -Ο μικρομεγαλισμός και η λατρεία των τοτέμ δεν δίνουν διέξοδο

Ο Σταμάτης Μαλέλης, που συντόνισε την συζήτηση, σχολίασε ότι ο τίτλος της εκδήλωσης θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το επόμενο βήμα για την προοδευτική αλλαγή με την επικράτηση στην εξουσία της προοδευτικής παράταξης. “Τα στοιχεία, και όχι μόνο τα δημοσκοπικά ευρήματα, δείχνουν μια σημαντική πτώση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και μία στασιμότητα για να μη πω πτώση των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν όλες αυτές οι δυνάμεις ώστε να ηγεμονεύσουν και πάλι στο πολιτικό γίγνεσθαι. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δύσκολη η απάντηση σε μία περίοδο όπου στην Ευρώπη μεγαλώνει το ρεύμα της ακροδεξιάς με πολλούς μάλιστα συμμάχους. Αλλά και στην Ελλάδα τα προοδευτικά κόμματα δεν φαίνεται να περνούν την καλύτερη περίοδο τους. Παντού ακούς ότι ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο. Είναι όμως έτσι; Οι μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη δείχνουν κάτι άλλο. Τουλάχιστον την αγωνία ενός κόσμου που δεν βολεύεται με το σημερινό σύστημα. Πως αυτό όμως που εκφράζεται ανάμεσα στους πολίτες δεν εκφράζεται και κομματικά; Φταίνε τα ίδια τα κόμματα με τις θέσεις τους .

Φταίει κάτι άλλο; Πάντως ο μικρομεγαλισμός και η λατρεία των τοτέμ δεν δίνουν διέξοδο.Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις που θα δουν γιατί ενώ πέφτει η Ν.Δ δεν ενισχύονται κόμματα του κεντροαριστερού χώρου. Ποια είναι η λύση. Μια πρώτη κουβέντα θα γίνει σήμερα για να απαντηθούν τα σύνθετα αυτά ερωτήματα. Που δεν λύνονται με την ιδιαίτεροι προβολή του ΕΓΩ”.

Ξενοφών Κοντιάδης-Χρειάζεται σύμπραξη των προοδευτικών αντιπολιτευόμενων κομμάτων

Ο Ξενοφών Κοντιάδης ανέφερε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία παρατεταμένη κρίση δημοκρατίας. Η υπόθεση των υποκλοπών και τα Τέμπη αποκάλυψαν ένα βαθύ κράτος και ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης εγκιβωτισμένα στο περίβλημα του αποκαλούμενου επιτελικού κράτους, που έχουν αποδυναμώσει όλα τα θεσμικά αντίβαρα: Το κοινοβούλιο, τις ανεξάρτητες αρχές, τα ΜΜΕ, τη δικαιοσύνη. Ο κατακερματισμός του κομματικού συστήματος, ιδίως στον προοδευτικό χώρο, αλλά και η αποδυνάμωση της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούν επιχειρήματα υπέρ της πρότασης που είχαμε διατυπώσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές ότι χρειάζεται ένας πλουραλιστικός πόλος εξουσίας με τη σύμπραξη των προοδευτικών αντιπολιτευόμενων κομμάτων, που θα καταλήξουν σε ένα κοινό πρόγραμμα και σε κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό.

Μαριλένα Κοππά- Στρατηγικό σχέδιο και προγραμματική συνεννόηση

Η Μαριλένα Κοππά στην παρέμβαση της έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ για περιχαράκωση και επανάληψη συνθημάτων του παρελθόντος που δεν δίνουν απαντήσεις στη σημερινή πραγματικότητα και όσα απασχολούν τους πολίτες, ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Ο κατακερματισμός δυνάμεων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν βοηθάει.

Αντίθετα χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο και προγραμματική συνεννόηση, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γαβρίλης Λαμπάτος-Η προοδευτική παράταξη να προτάξει την αναγκαιότητα του προοδευτικού εκσυγχρονισμού

Ο Γαβρίλης Λαμπάτος πραγματοποιώντας ιστορικούς παραλληλισμούς αναφέρθηκε στην τραυματική σχέση του ΠΑΣΟΚ με ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η απουσία

ουσιαστικής συζήτησης στο εσωτερικό του για τα θέματα αυτά αποτελεί βασικό παράγοντα για την αδυναμία ουσιαστικής εκλογικής ανάκαμψης. Υπογράμμισε την ανάγκη μιας πολιτικής αφήγησης στην οποία θα υπάρχει διαλεκτική σχέση παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Ακολούθως ανέφερε την ανάγκη εμβάθυνσης του προγραμματικού του λόγου σε θέματα εκπαίδευσης. Τέλος,στάθηκε στην αναγκαιότητα η προοδευτική παράταξη να προτάξει την αναγκαιότητα του προοδευτικού εκσυγχρονισμού και της ανθεκτικότητας της χώρας, ιδιαίτερα στο σημερινό ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στέφανος Παραστατίδης- Ο μεγαλύτερος εχθρός της πολιτικής είναι ο ετεροπροσδιορισμός

Ο Στέφανος Παραστατίδης ανέφερε ότι δεν αρκεί να ορίσουμε το μέτωπο,το έχουμε ήδη κάνει.”Ο μεγαλύτερος εχθρός της πολιτικής είναι ο ετεροπροσδιορισμός. Η πολιτική δεν είναι είναι αθροίσματα δυνάμεων, βεβιασμένες συμφωνίες, κυνικές συνεργασίες με όρους εξουσίας. Η πολιτική είναι ιδέες. Από εκεί ξεκινούν όλα. Ιδέες που σχηματίζουν ρεύματα, αυτά δημιουργούν αιτήματα και τα αιτήματα αναζητούν εκφραστές.Να κινηθούμε στο πλαίσιο της αυτονομίας μας,ξεκινώντας να τα βρούμε πρώτα με το εαυτό μας. Πριν αναζητήσουμε τις διαφωνίες με τους «άλλους» να δούμε τις δικές μας.Να μιλήσουμε με τις ιδέες μας, να συνυπάρξουμε, να συζητήσουμε, να τολμήσουμε κοινές πρωτοβουλίες χωρίς εγωισμούς και περιχαρακώσεις. Αυτός είναι ο δρόμος και ας φαίνεται δύσβατος, ανηφορικός, αργός ενώ η συγκυρία πιέζει. Είναι όμως ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει στο ξέφωτο που θα δείξει αν και ποιοι μπορούμε να τον περπατήσουμε μαζί”.

Γιώργος Σιακαντάρης- Η κρίση εμπιστοσύνης μετατρέπει την Ακροδεξιά σε μοναδικό συνομιλητή των λαϊκών αισθημάτων

O Γιώργος Σιακαντάρης εστίασε στις αιτίες που τα τελευταία χρόνια οδηγούν τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και της ευρύτερης Αριστεράς σε μεγάλες ήττες και σε πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης. Αυτή η κρίση εμπιστοσύνης μετατρέπει την Ακροδεξιά σε μοναδικό συνομιλητή των λαϊκών αισθημάτων. Ενώ και η κατάργηση της διάκρισης Αριστερά- Δεξιά όχι μόνο δεν ενισχύει τις δημοκρατίες, αλλά αντιθέτως βάζει δυναμίτες στα θεμέλια τους. Στη συνέχεια ο ομιλητής προχώρησε σε κριτική του απολιτικού βολονταρισμού με τον οποίο τίθεται σήμερα το αίτημα της συνεργασίας της Κεντροαριστεράς με την Αριστερά.

Θεόδωρος Τσέκος-Κυβερνώσα κεντροαριστερά, όχι μια αριστερά διαμαρτυρίας

Ο Θεόδωρος Τσέκος ανέφερε ότι η προοδευτική πολιτική είναι σήμερα αναγκαία διότι παρά τις διαρκείς αναπροσαρμογές των προοδευτικών δυνάμεων, τις τεχνολογικές μεταβολές και επαναστάσεις, η βασική διαφοροποίηση σε ευνοημένους και μη ευνοημένους, σε νικητές και ηττημένους από το εκάστοτε κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής και διανομής πλούτου, αναπαράγεται διαχρονικά. Για να ασκηθεί προοδευτική πολιτική απαιτείται μια κυβερνώσα κεντροαριστερά , όχι μια αριστερά διαμαρτυρίας, της οποίας οι αξίες- ιδέες- πολιτικές πρέπει (α) να συγκροτούν μια εναλλακτική πρόταση προς το υφιστάμενο ιδεολογικό - πολιτικό πλαίσιο διακυβέρνησης και (β) να εμπίπτουν στο “παράθυρο κυβερνησιμότητας”, δηλαδή να είναι ρεαλιστικές και ευρύτερα αποδεκτές.

